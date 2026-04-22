Айманн Захаби: «У меня до сих пор нет контракта на бой с О’Мэлли в Белом доме»

Айманн Захаби сообщил, что ему не прислали контракт на бой в Белом доме с Шоном О’Мэлли.

«Как это работает в UFC: ты отправляешь сообщение с подтверждением, они сразу отвечают, что получили его, и в течение 24 часов присылают контракт на бой – ты подписываешь, и все, вопрос закрыт.

На этот раз у меня до сих пор нет контракта», – сказал Захаби.

Напомним, О’Мэлли подерется с Захаби в карде UFC Freedom 250 в июне.

