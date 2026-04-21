UFC опубликовали официальный постер турнира в Белом доме

UFC опубликовали постер турнира на территории Белого дома.

Напомним, ивент возглавят два титульных боя: Илия Топурия подерется с Джастином Гейджи за пояс легкого веса, Алекс Перейра и Сирил Ган поспорят за титул временного чемпиона тяжелого веса.

Турнир пройдет в ночь на 14 июня.

UFC Freedom 250 в Белом доме: Топурия – Гейджи, Перейра – Ган и другие бои

