Топурия – о Царукяне: «Потрясен тем, насколько он глуп. Напоминает ребенка»

Чемпион UFC Илия Топурия раскритиковал Армана Царукяна .

«Впечатлен ли я Арманом? Я действительно потрясен тем, насколько он глуп. Он напоминает ребенка. Его мышление и поведение... Меня смущает все, что я вижу о нем в интернете. К черту его. Кому не наплевать?

Ненавижу, когда кто-то ведет себя так, будто он богат, выставляя напоказ все эти деньги прямо в лицо людям. Братан, ты даже не богат. Ты настолько нищ, что тратишь деньги отца. Ты понимаешь, о чем я говорю. Натуральный ребенок», – сказал Топурия.

Мераб Двалишвили: «Царукян не сможет перевести Топурию в партер, с ним даже нет смысла бороться. А в стойке Илия нокаутирует Армана»

Царукян считает, что Махачев победит Топурию как в легком, так и в полусреднем весе