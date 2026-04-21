Топурия – о Царукяне: «Потрясен тем, насколько он глуп. Напоминает ребенка»

Топурия раскритиковал Царукяна.

Чемпион UFC Илия Топурия раскритиковал Армана Царукяна.

«Впечатлен ли я Арманом? Я действительно потрясен тем, насколько он глуп. Он напоминает ребенка. Его мышление и поведение... Меня смущает все, что я вижу о нем в интернете. К черту его. Кому не наплевать?

Ненавижу, когда кто-то ведет себя так, будто он богат, выставляя напоказ все эти деньги прямо в лицо людям. Братан, ты даже не богат. Ты настолько нищ, что тратишь деньги отца. Ты понимаешь, о чем я говорю. Натуральный ребенок», – сказал Топурия.

Мераб Двалишвили: «Царукян не сможет перевести Топурию в партер, с ним даже нет смысла бороться. А в стойке Илия нокаутирует Армана»

Царукян считает, что Махачев победит Топурию как в легком, так и в полусреднем весе

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Ариэля Хельвани
На днях чемпион UFC Петр Ян приехал поддержать дагестанцев после разрушительного наводненияи передал три миллиона рублей Имаму одного из пострадавших сел.
Спортс почему об этом ни слова? Или это менее значимо чем то, что Двалишвили сказал о Царукяне?
Ответ Низамутдин Рамазанов_1117145218
На днях чемпион UFC Петр Ян приехал поддержать дагестанцев после разрушительного наводненияи передал три миллиона рублей Имаму одного из пострадавших сел. Спортс почему об этом ни слова? Или это менее значимо чем то, что Двалишвили сказал о Царукяне?
Была новость на спортсе про Яна и гуманитарную помощь от 18 апреля.
Ответ Fizkultprivet
Была новость на спортсе про Яна и гуманитарную помощь от 18 апреля.
Виноват, пропустил.
Да нормально он все делает. Шумит в инфополе. И разве это его проблемы, что он родился в богатой семье? Мог бы просто ничем не заниматься и прожигать жизнь.
Ответ Жора где ты был?
Да нормально он все делает. Шумит в инфополе. И разве это его проблемы, что он родился в богатой семье? Мог бы просто ничем не заниматься и прожигать жизнь.
Топурия в очередной раз пытается принизить опасного оппонента, якобы он ничего не умеет и никому не интересен, поэтому и драться с ним не буду, а вот с Пимблеттом - за милую душу.
Ответ Жора где ты был?
Да нормально он все делает. Шумит в инфополе. И разве это его проблемы, что он родился в богатой семье? Мог бы просто ничем не заниматься и прожигать жизнь.
Когда я учился в школе в девяностых, у нас в классе тоже было несколько мажоров. Вот они тоже всячески демонстрировали свое богатство, но никто их за это не уважал особо. Хотя они были в общем нормальные ребята. А был один такой, который хорошо учился и никак не демонстрировал своего богатства и только во взрослом возрасте я случайно узнал, что его отец уже тогда был весьма богатым. Так вот намного больше уважения вызывает.
Ответ Balt39
Приложил)
и сбежал
Ответ Kubinec_
и сбежал
И посрал.
Достаточно болезненно и умело приложил, надо отдать должное
На самом деле хорош. Вот такой троллинг выдаёт неглупого человека, и работает куда лучше. Это мастер - класс, не иначе. Честно говоря, не ожидал.
сказал имбецил, который бросает розу в октагон в знак уважения
Ответ Cyle Rayner
сказал имбецил, который бросает розу в октагон в знак уважения
Два имбецила
Ответ Cyle Rayner
сказал имбецил, который бросает розу в октагон в знак уважения
норм тема с розой
а про Царукяна все по факту, были бы это его деньги тогда нет вопросов, но выделываться миллионами папы много ума не надо
ну, если не обращать внимание на соцсети царукяна, на всю эту черную икру, на брендовые вещи, часы и автомобили, которые стоят целое состояние, то все же царукян в первую очередь боец, отличный боец. он мог быть обычным мажором и прожигать жизнь. но вместо этого он добился впечатляющих достижений в мма. именно это главное и на это стоит брать во внимание в первую очередь.
Топурия вместо октагона предлагает Царукяну померяться IQ?
Как и его прототип (Конор) - Илюха не сможет долго бегать от братишек)
Их односторонняя ударка обречена быть заодеяленной
Ответ Dimas Dimasc
Как и его прототип (Конор) - Илюха не сможет долго бегать от братишек) Их односторонняя ударка обречена быть заодеяленной
У Конора нет борцовской базы, так что разница есть.
Ответ Fizkultprivet
У Конора нет борцовской базы, так что разница есть.
База-шмаза
Результат один
Будет заодеялен
Материалы по теме
Арман Царукян: «Выступлю в Белом доме, если Гейджи или Топурия вылетят»
30 марта, 18:33
Царукян – об анонсе боя Гейджи и Топурии в Белом доме: «Пустая трата моего времени. Илия сильнее в боксе, он нокаутирует Гейджи»
8 марта, 06:16
Илия Топурия: «Не хочу драться с Царукяном. Скажут – подерусь, не скажут – отлично. Гейджи или Арман – все равно. Можно обоих в одну ночь»
2 марта, 10:04
Рекомендуем
Главные новости
Майкл Кьеза: «Не удивлюсь, если титульный шанс дадут Жеану Силве, а не Евлоеву»
26 минут назад
Коста – о Чимаеве: «Буду ждать его в полутяжелом весе с распростертыми объятиями. Для него бой закончится очень плохо»
56 минут назад
Боец UFC Минс арестован по обвинению в жестоком обращении с ребенком
сегодня, 08:25
Леннокс Льюис: «Усик – достойный преемник. Он добился всего, многим пожертвовал»
сегодня, 08:05
Тим Цзю и Эррол Спенс проведут поединок 26 июля в Австралии (Рафаэл)
сегодня, 07:55
Ислам Махачев ответил Гэрри: «Я готов в любое время. Жду контракт»
сегодня, 07:40
Календарь боев в MMA и боксе в апреле-2026
сегодня, 07:00
UFC Fight Night 274: Стерлинг против Залала, Дюмонт – Эдвардс и другие бои
вчера, 11:20
Джо Роган: «Чимаев дерется с бойцами, у которых нет серьезной базы в грэпплинге»
вчера, 17:55
Камару Усман: «Леснар победил бы Джона Джонса в борцовском поединке»
вчера, 16:25
Ко всем новостям
Последние новости
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
22 марта, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Рекомендуем