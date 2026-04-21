Топурия – о возможном поединке с Конором: «Никогда не закрываю двери для таких возможностей... Даже если мы сейчас не на одном уровне»

Илия Топурия не исключает, что подерется с Конором Макгрегором .

«Не думаю об этом. Конор почти закончил, если оценивать его спортивную карьеру. Если он победит, выйдет отличное возвращение. Мне предложат бой с ним, и тогда посмотрим. Никогда не закрываю двери для таких возможностей... Даже если мы сейчас не на одном уровне. Он популярен, о нем говорят», – сказал Топурия.

Напомним, Конор не дрался с июля 2021-го.

