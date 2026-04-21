Ган тренируется с Вахитовым перед боем с Перейрой
Сирил Ган пригласил Артема Вахитова в лагерь для подготовки к поединку с Алексом Перейрой.
В 2022-м Вахитов победил Перейру в титульном поединке по кикбоксингу в промоушене Glory.
Перейра и Ган подерутся за временный пояс тяжелого дивизиона UFC 14 июня.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Артема Вахитова
