Вайдман – о Коноре после травмы: «Трудно стать тем, кем был раньше»

Вайдман считает, что Конору сложно вернуться на прежний уровень из-за травмы.

Экс-чемпион UFC Крис Вайдман считает, что Конору сложно вернуться на прежний уровень из-за травмы ноги.

«Трудно стать тем, кем был раньше. Надеюсь на лучшее для него», – сказал Вайдман.

Дастин Порье также высказался: «Но не я. Надеюсь на худшее для него. Ладно, я просто шучу».

Напомним, Вайдман сломал ногу в поединке с Юрайей Холлом в 2021-м. В том же году Макгрегор серьезно травмировался в бою с Дастином Порье.

