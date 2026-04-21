Вайдман – о Коноре после травмы: «Трудно стать тем, кем был раньше»
Вайдман считает, что Конору сложно вернуться на прежний уровень из-за травмы.
Экс-чемпион UFC Крис Вайдман считает, что Конору сложно вернуться на прежний уровень из-за травмы ноги.
«Трудно стать тем, кем был раньше. Надеюсь на лучшее для него», – сказал Вайдман.
Дастин Порье также высказался: «Но не я. Надеюсь на худшее для него. Ладно, я просто шучу».
Напомним, Вайдман сломал ногу в поединке с Юрайей Холлом в 2021-м. В том же году Макгрегор серьезно травмировался в бою с Дастином Порье.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC on Paramount+
