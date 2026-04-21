  Илия Топурия: «Я должен засабмитить Махачева. Думаю, это и произойдет. Не удивляйтесь, когда это случится»
Илия Топурия: «Я должен засабмитить Махачева. Думаю, это и произойдет. Не удивляйтесь, когда это случится»

Топурия высказался о возможном поединке с Махачевым.

Чемпион UFC Илия Топурия высказался о потенциальном поединке с Исламом Махачевым.

«Это может показаться немного дерзким, но чувствую, что сейчас я – одно из самых больших имен в UFC. Если у них будет один из самых больших ивентов в истории, значит в карде должны выступать главные звезды. Понимал, что подерусь в Белом доме, когда еще только объявили турнир.

Срыв боя с Махачевым? Я не знаю реальной истории. Первым предложением был Ислам и Джастин Гейджи. Мы сказали, что хотим Махачева, потому что это крупный бой и все такое. За день до объявления карда мне позвонили посреди ночи и сказали: «Ислам травмирован. Что-то случилось с его рукой или что-то в этом роде, ты подерешься с Джастином».

Что бы ни случилось, это хорошо для меня. Ислам? Отлично. Джастин? Аналогично. Результат будет таким же.

Когда у меня появляется возможность подраться с кем-то, я всегда думаю о том, что могу сделать, чтобы действительно шокировать мир. Я должен засабмитить Ислама. Думаю, это и произойдет. Я собираюсь срубить его и финишировать. Не удивляйтесь, когда увидите это. Он хорош. Все хороши – Джастин Гейджи, Алекс Волкановски, Чарльз Оливейра, Макс Холлоуэй. Но я другой», – сказал Топурия.

Илия Топурия: «Думаю, бой с Махачевым все-таки состоится. По крайней мере, я на это надеюсь»

О’Мэлли – о срыве боя Махачева и Топурии в Белом доме: «Никогда не знаешь, где, черт возьми, правда. Она где-то посередине»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Ариэля Хельвани
😂😂😂топор бредит !!
Судя по бою с Оливейрой у Топурии борьба на хорошем уровне.Но Ислам я думаю на голову сильнее в борьбе.Это как сейчас Ислам бы сказал что накаутирует Топурия в стойке.
Судя по бою с Оливейрой у Топурии борьба на хорошем уровне.Но Ислам я думаю на голову сильнее в борьбе.Это как сейчас Ислам бы сказал что накаутирует Топурия в стойке.
И тем не менее, Ислам не смог придушить Волка, хоть и пытался. В итоге, нокаутировал именно в стойке)
Судя по бою с Оливейрой у Топурии борьба на хорошем уровне.Но Ислам я думаю на голову сильнее в борьбе.Это как сейчас Ислам бы сказал что накаутирует Топурия в стойке.
Мне нравится как все вспоминают единственный свип с Оливейрой, и забывают как его борол Залал в полулегком весе!
Борьба хорошая у него , грепплинг тоже , но есть уровни , длина рычагов , физическая сила , вес в конце концов , и это все на стороне Махачева . Так же у него есть опция нокаутировать Топурию например хэдкиком или мидлкиком .
Звучит нереально. Тут легче поверить, что Ислам его в нокаут отправит, чем в сабмишн Топурии
Есть ощущение, что Тупория не особо верит в то, что говорит, отчаянно надеясь, что этого боя не будет никогда.
Клоун отпадет даже от армяна
Материалы по теме
Камил Гаджиев: «Чувства фанов притупляются, поэтому нужно их оживлять. Бой Махачева и Топурии – самая лучшая пилюля»
16 апреля, 12:32
Даррен Тилл: «Сейчас в UFC очень мало суперзвезд. Только Топурия, Чимаев и Махачев»
15 апреля, 16:04
Хавьер Мендес: «Махачев хочет сразиться с Топурией, но все зависит от UFC. Именно они контролируют происходящее»
11 апреля, 12:45
Рекомендуем
Главные новости
Коста – о Чимаеве: «Буду ждать его в полутяжелом весе с распростертыми объятиями. Для него бой закончится очень плохо»
5 минут назад
Боец UFC Минс арестован по обвинению в жестоком обращении с ребенком
40 минут назад
Леннокс Льюис: «Усик – достойный преемник. Он добился всего, многим пожертвовал»
сегодня, 08:05
Тим Цзю и Эррол Спенс проведут поединок 26 июля в Австралии (Рафаэл)
сегодня, 07:55
Ислам Махачев ответил Гэрри: «Я готов в любое время. Жду контракт»
сегодня, 07:40
Календарь боев в MMA и боксе в апреле-2026
сегодня, 07:00
UFC Fight Night 274: Стерлинг против Залала, Дюмонт – Эдвардс и другие бои
вчера, 11:20
Джо Роган: «Чимаев дерется с бойцами, у которых нет серьезной базы в грэпплинге»
вчера, 17:55
Камару Усман: «Леснар победил бы Джона Джонса в борцовском поединке»
вчера, 16:25
Взвешивание перед UFC Fight Night 274: Стерлинг тяжелее Залала, Дюмонт и Эдвардс показали одинаковый вес
вчера, 16:10
Ко всем новостям
Последние новости
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
22 марта, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Рекомендуем