Илия Топурия: «Я должен засабмитить Махачева. Думаю, это и произойдет. Не удивляйтесь, когда это случится»

Топурия высказался о возможном поединке с Махачевым.

Чемпион UFC Илия Топурия высказался о потенциальном поединке с Исламом Махачевым .

«Это может показаться немного дерзким, но чувствую, что сейчас я – одно из самых больших имен в UFC. Если у них будет один из самых больших ивентов в истории, значит в карде должны выступать главные звезды. Понимал, что подерусь в Белом доме, когда еще только объявили турнир.

Срыв боя с Махачевым? Я не знаю реальной истории. Первым предложением был Ислам и Джастин Гейджи. Мы сказали, что хотим Махачева, потому что это крупный бой и все такое. За день до объявления карда мне позвонили посреди ночи и сказали: «Ислам травмирован. Что-то случилось с его рукой или что-то в этом роде, ты подерешься с Джастином».

Что бы ни случилось, это хорошо для меня. Ислам? Отлично. Джастин? Аналогично. Результат будет таким же.

Когда у меня появляется возможность подраться с кем-то, я всегда думаю о том, что могу сделать, чтобы действительно шокировать мир. Я должен засабмитить Ислама. Думаю, это и произойдет. Я собираюсь срубить его и финишировать. Не удивляйтесь, когда увидите это. Он хорош. Все хороши – Джастин Гейджи, Алекс Волкановски, Чарльз Оливейра, Макс Холлоуэй. Но я другой», – сказал Топурия.

