  • Анкалаев предложил бой Раунтри: «Ты много тренируешься с Хамзатом, но это не нужно. Я проведу тебе 25 минут мастер-класса»
Анкалаев предложил бой Раунтри: «Ты много тренируешься с Хамзатом, но это не нужно. Я проведу тебе 25 минут мастер-класса»

Анкалаев предложил бой Раунтри.

Экс-чемпион UFC Магомед Анкалаев предложил бой Халилу Раунтри.

«Никогда в своей карьере не выбирал и не избегал соперников, много раз дрался с травмами и во время Рамадана. Вы не обязаны любить меня, но я заставлю себя уважать. Живу мечтой драться в UFC.

Халил, мой друг, я вижу, что ты много тренируешь борьбу с Хамзатом [Чимаевым], но на самом деле тебе это не нужно, все, что я хотел бы сделать с тобой, это 25 минут мастер-класса очень высокого уровня, если ты сможешь продержаться так долго», – написал в соцсетях Анкалаев.

Напомним, Анкалаев не дрался с октября, когда проиграл в реванше с Алексом Перейрой.

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Магомеда Анкалаева
Очнулся Анкалаев после Перрейры)))) активным стал)))
Вообще довольно жалко смотрятся эти попытки активности в Твиттере. Магомеду бы язык подтянуть давно уже и самому что-то качать, но видимо этого никогда не будет. А жаль.
Ответ Александр Степанов
Вообще довольно жалко смотрятся эти попытки активности в Твиттере. Магомеду бы язык подтянуть давно уже и самому что-то качать, но видимо этого никогда не будет. А жаль.
Какой язык ? Он в школе вряд ли то учился
Азиз продолжает свое эпистолярное творчество
