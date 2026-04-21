Анкалаев предложил бой Раунтри: «Ты много тренируешься с Хамзатом, но это не нужно. Я проведу тебе 25 минут мастер-класса»

Анкалаев предложил бой Раунтри.

Экс-чемпион UFC Магомед Анкалаев предложил бой Халилу Раунтри .

«Никогда в своей карьере не выбирал и не избегал соперников, много раз дрался с травмами и во время Рамадана. Вы не обязаны любить меня, но я заставлю себя уважать. Живу мечтой драться в UFC.

Халил, мой друг, я вижу, что ты много тренируешь борьбу с Хамзатом [Чимаевым], но на самом деле тебе это не нужно, все, что я хотел бы сделать с тобой, это 25 минут мастер-класса очень высокого уровня, если ты сможешь продержаться так долго», – написал в соцсетях Анкалаев.

Напомним, Анкалаев не дрался с октября, когда проиграл в реванше с Алексом Перейрой.

«Хочу драться со всеми». Анкалаев проводит опрос на следующего соперника

Магомед Анкалаев: «Иржи, давай подеремся, я вызываю тебя»