  • Вологдин – о ничьей в дебютном бою в UFC: «Я расстроился. Для меня это поражение. Но будет уроком, что нельзя на судей все оставлять»
Вологдин – о ничьей в дебютном бою в UFC: «Я расстроился. Для меня это поражение. Но будет уроком, что нельзя на судей все оставлять»

Вологдин расстроен ничьей с Кастанедой на UFC Fight Night 273.

Боец UFC Марк Вологдин оценил результат дебютного боя в промоушене.

«Ну что, ребята. Ничья. Не знаю, как так получилось. Опять в рубку влез, заигрался и повелся, наверное. На эмоциях опять получилось так. Услышал людей, завелся и опять влез в эти рельсы обменов ударами. Но ничего страшного. Просто обидно. Ничья.

По моему мнению, я выиграл первый раунд чисто. Второй – близкий, но балл у него сняли. И третий – да, проиграл. Но не 10-8... Да не, не проиграл я 10-8, потому что все равно попадал, тоже шел вперед, забирал эпизоды. Окей, я проиграл 10-9.

Как это ничья? Не знаю, я расстроился. Для меня это поражение. Но будет уроком, что нельзя на судей оставлять ее», – сказал Вологдин.

Напомним, Вологдин и Джон Кастанеда не выявили победителя в поединке на UFC Fight Night 273.

Много пропускает, быстро устает, ну дали по яйцам - сиди отведенные 5 минут, отдыхай, нет - через минуту продолжил получать в жбан. При этом у соперника 4-4 в юфс, более сильные соперники его просто деклассируют
Много пропускает, быстро устает, ну дали по яйцам - сиди отведенные 5 минут, отдыхай, нет - через минуту продолжил получать в жбан. При этом у соперника 4-4 в юфс, более сильные соперники его просто деклассируют
Согласен. Он выходец из киокушина, где идут вперед и рубятся, но там не бьют руками в голову. Поэтому ему надо серьёзно работать над боксом
Согласен. Он выходец из киокушина, где идут вперед и рубятся, но там не бьют руками в голову. Поэтому ему надо серьёзно работать над боксом
Ну так и бил бы ногами в голову)
Норм
Парень не чемпион, но в юфс нормально закрепится
В третьем раунде пропустил все что только можно, зато кувырок с намеком на удар в конце исполнил 😂
О каких 10-8 он говорит. Первый раунд Вологдин забрал ок, второй раунд из-за снятия балла ничья, так бы он его проиграл, третий раунд 10-9 отдали Кастанеде. Ничья - это успех в таком бою!
