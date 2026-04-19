Вологдин – о ничьей в дебютном бою в UFC: «Я расстроился. Для меня это поражение. Но будет уроком, что нельзя на судей все оставлять»

Вологдин расстроен ничьей с Кастанедой на UFC Fight Night 273.

Боец UFC Марк Вологдин оценил результат дебютного боя в промоушене.

«Ну что, ребята. Ничья. Не знаю, как так получилось. Опять в рубку влез, заигрался и повелся, наверное. На эмоциях опять получилось так. Услышал людей, завелся и опять влез в эти рельсы обменов ударами. Но ничего страшного. Просто обидно. Ничья.

По моему мнению, я выиграл первый раунд чисто. Второй – близкий, но балл у него сняли. И третий – да, проиграл. Но не 10-8... Да не, не проиграл я 10-8, потому что все равно попадал, тоже шел вперед, забирал эпизоды. Окей, я проиграл 10-9.

Как это ничья? Не знаю, я расстроился. Для меня это поражение. Но будет уроком, что нельзя на судей оставлять ее», – сказал Вологдин.

Напомним, Вологдин и Джон Кастанеда не выявили победителя в поединке на UFC Fight Night 273.

Парню из Карелии раскрошили все лицо – и дали контракт в UFC

UFC Fight Night 273: Бернс проиграл Мэлотту, Кроден победила Железнякова, дебют Вологдина и другие бои