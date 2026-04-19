Никал – о контракте Чимаева с RAF: «Очень интригует. Давайте сделаем это»

Никал заинтригован подписанием Чимаева в RAF.

Бо Никал отреагировал на подписание Хамзата Чимаева в RAF.

«Хамзат подписал контракт с RAF. Это очень интригует. Давайте сделаем это», – написал в соцсетях Никал.

Минувшей ночью промоушен по вольной борьбе Real American Fighter объявил о подписании Чимаева.

