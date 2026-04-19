Уайт не исключает, что О’Мэлли и Захаби подерутся за статус претендента: «У этих парней отличная возможность. Посмотрим бой, потом решим»
Президент UFC Дана Уайт допускает, что победитель боя Шон О’Мэлли – Айманн Захаби подерется с Петром Яном.
«У этих парней отличная возможность. Посмотрим, как пройдет бой. Они покажут, на что способны, и тогда мы примем решение», – сказал Уайт.
Напомним, О’Мэлли и Захаби проведут бой 14 июня на UFC Freedom.
Захаби сообщил, что победитель боя против О’Мэлли подерется за пояс с Петром Яном
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
Титульный вопрос должны решать Ян, носатик и Умар
Мераба он не любил и долго мариновал, но после всех его побед он изменил свое мнение.
К Умару он тоже норм относится, он получил бой за пояс после победы над Сэндхагеном, когда до этого дрался только с низкорейтинговыми бойцами.
Просто организации интереснее всех О’Мэйли, поэтому его всегда будут котировать выше этих трех.