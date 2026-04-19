  • Уайт не исключает, что О’Мэлли и Захаби подерутся за статус претендента: «У этих парней отличная возможность. Посмотрим бой, потом решим»
Президент UFC Дана Уайт допускает, что победитель боя Шон О’Мэлли – Айманн Захаби подерется с Петром Яном.

«У этих парней отличная возможность. Посмотрим, как пройдет бой. Они покажут, на что способны, и тогда мы примем решение», – сказал Уайт.

Напомним, О’Мэлли и Захаби проведут бой 14 июня на UFC Freedom.

Захаби сообщил, что победитель боя против О’Мэлли подерется за пояс с Петром Яном

UFC Freedom 250 в Белом доме: Топурия – Гейджи, Перейра – Ган и другие бои

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
Я думал Захаби проспект, а ему оказывается уже 38
В очередь
Титульный вопрос должны решать Ян, носатик и Умар
Мне кажется Уайт не любит всех троих, может только Мераба немного
Ну здрасьте. Как можно додуматься, что он не любит Петра? Получил быстрый путь к титульному бою, Дана всегда говорил, что ему нравится Петр и он всегда его поддерживал после спорных судейских поражений. Он делает зрелищные бои, а UFC только это и надо.
Мераба он не любил и долго мариновал, но после всех его побед он изменил свое мнение.
К Умару он тоже норм относится, он получил бой за пояс после победы над Сэндхагеном, когда до этого дрался только с низкорейтинговыми бойцами.
Просто организации интереснее всех О’Мэйли, поэтому его всегда будут котировать выше этих трех.
Материалы по теме
Уайт – о переговорах с Конором: «Ситуация выглядит хорошо. Объявим, когда заключим сделку»
19 апреля, 07:35
Майкл Биспинг: «Уайт – настоящий мужик. Он помогает очень многим. Просто не хочет, чтобы об этом говорили»
17 апреля, 09:00
Хирн хочет подраться с Уайтом: «Он называет меня сучкой. Выходи на ринг, я покажу тебе, кто здесь сучка. Нахальный ублюдок»
15 апреля, 07:20
Тренер Бетербиева: «Не знаю, состоится ли третий бой, команда Бивола уже много лет пытается замедлить события»
сегодня, 08:49
Алджамейн Стерлинг: «Победа над Залалом даст мне возможность проскользнуть к титулу. Я по-прежнему считаю, что победил Евлоева»
сегодня, 08:40
Кори Сэндхаген и Марио Баутиста проведут реванш в июле на UFC 329
сегодня, 08:05
Айманн Захаби: «У меня до сих пор нет контракта на бой с О’Мэлли в Белом доме»
сегодня, 07:07
Даррен Тилл: «Куда делись промо, как было с боем Альдо – Макгрегор? Дана говорит: «Кому какое дело?» А нам есть дело, жирная ты черепаха»
сегодня, 06:53
Дивнич мог подраться с Махачевым в 2014-м: «Мы были претендентами. Но Абдулманап сказал, что Ислам поедет в UFC»
вчера, 19:05
UFC анонсировали турнир в Баку 27 июня
вчера, 18:00Фото
Никита Цзю подтвердил, что Тим запретил приходить ему на свой бой с Нуржей
вчера, 16:30
Илия Топурия: «Если Гейджи травмируется, подерусь в Белом доме с Царукяном. Сломаю ему челюсть в первом раунде»
вчера, 14:42
Топурия – о Пимблетте: «Он может вернуться после поражения, но как он собирается обрести навыки и технику? Ему нужно умереть и родиться снова»
вчера, 13:00
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
22 марта, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Рекомендуем