Уайт – о переговорах с Конором: «Ситуация выглядит хорошо. Объявим, когда заключим сделку»
Президент UFC Дана Уайт рассказал о ситуации с переговорами о новом поединке Конора Макгрегора.
«Ситуация с Конором? Выглядит хорошо. Как только мы заключим с ним сделку, сразу об этом объявим», – сказал Уайт.
В последний раз Макгрегор выходил в октагон в июле 2021-го. В третьем поединке с Дастином Порье он получил тяжелый перелом ноги и проиграл техническим нокаутом.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Если уж возвращаться, то там.