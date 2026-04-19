Уайт – о переговорах с Конором: «Ситуация выглядит хорошо. Объявим, когда заключим сделку»

Уайт: ситуация в переговорах с Конором выглядит хорошо.

Президент UFC Дана Уайт рассказал о ситуации с переговорами о новом поединке Конора Макгрегора .

«Ситуация с Конором? Выглядит хорошо. Как только мы заключим с ним сделку, сразу об этом объявим», – сказал Уайт.

В последний раз Макгрегор выходил в октагон в июле 2021-го. В третьем поединке с Дастином Порье он получил тяжелый перелом ноги и проиграл техническим нокаутом.

Майкл Биспинг: «Уайт – настоящий мужик. Он помогает очень многим. Просто не хочет, чтобы об этом говорили»

Звезды UFC 10 лет назад – где они сейчас?