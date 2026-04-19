Гилберт Бернс объявил о завершении карьеры
Боец UFC Гилберт Бернс объявил о завершении карьеры после поражения Майку Мэлотту на UFC Fight Night 273.
39-летний Бернс выступал в UFC с 2014-го. В его активе 15 побед и 10 поражений в соревнованиях промоушена. Общий рекорд: 22-10.
В феврале 2021-го Бернс проиграл нокаутом в титульном поединке Камару Усману. Поражение Мэлотту стало для бразильца пятым подряд.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс″
Так что жаль, что Гилберт не смог собраться и выйти на свой привычный уровень)