Боец UFC Гилберт Бернс объявил о завершении карьеры после поражения Майку Мэлотту на UFC Fight Night 273.

39-летний Бернс выступал в UFC с 2014-го. В его активе 15 побед и 10 поражений в соревнованиях промоушена. Общий рекорд: 22-10.

В феврале 2021-го Бернс проиграл нокаутом в титульном поединке Камару Усману. Поражение Мэлотту стало для бразильца пятым подряд.

UFC Fight Night 273: Бернс проиграл Мэлотту, Кроден победила Железнякова, дебют Вологдина и другие бои