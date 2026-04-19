RAF 08: Царукян победил Фэйбера и другие схватки

В ночь на 19 апреля в Филадельфии (штат Пенсильвания) состоялся турнир по вольной борьбе Real American Freestyle 08. В соглавном событии Арман Царукян победил американца Юрайю Фэйбера со счетом 13-1.

Изначально ивент должен был возглавить поединок между экс-чемпионами UFC Мерабом Двалишвили и Генри Сехудо , но последний снялся из-за травмы.

Другие поединки турнира:

● Кайл Снайдер победил Ризабека Айтмухана со счетом 12-6;

● Эйден Синклер проиграл Захиду Валенсии со счетом 8-2;

● Шамиль Шарипов досрочно победил Энтони Кассиоппи.

