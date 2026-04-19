RAF 08: Царукян победил Фэйбера и другие схватки
В ночь на 19 апреля в Филадельфии (штат Пенсильвания) состоялся турнир по вольной борьбе Real American Freestyle 08. В соглавном событии Арман Царукян победил американца Юрайю Фэйбера со счетом 13-1.
Изначально ивент должен был возглавить поединок между экс-чемпионами UFC Мерабом Двалишвили и Генри Сехудо, но последний снялся из-за травмы.
Другие поединки турнира:
● Кайл Снайдер победил Ризабека Айтмухана со счетом 12-6;
● Эйден Синклер проиграл Захиду Валенсии со счетом 8-2;
● Шамиль Шарипов досрочно победил Энтони Кассиоппи.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
После очередного карда в юфц Дана снова скажет, что "Мы что-то придумаем для Армана"...