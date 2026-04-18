  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Пол раскритиковал Мейвезера за попытки срыва боя с Пакьяо: «Не будь слабаком. Просто дерись»
8

Пол раскритиковал Мейвезера за попытки срыва боя с Пакьяо: «Не будь слабаком. Просто дерись»

Пол раскритиковал Мейвезера за попытки срыва боя с Пакьяо.

Блогер и боксер Джейк Пол раскритиковал Флойда Мейвезера за попытки срыва поединка с Мэнни Пакьяо.

Ранее Флойд заявил, что у реванша будет формат выставочного поединка. Журналист и инсайдер Майк Коппинджер сообщил, что комментарии Мейвезера противоречат условиям соглашения и официальному анонсу Netflix.

«В этом спорте слишком много непрофессионалов. И это ужасно. Все какое-то архаичное, устаревшее, слишком много эго. Люди думают, что они больше и лучше, чем есть на самом деле. У них вокруг ужасные команды.

Из-за этого сделки и не заключаются. Все сводится к каким-то мелочам: размеру ринга, перчаткам, типу обуви… Хочется сказать: «Не будь слабаком. Просто дерись». В этом и проблема спорта – нехватка профессионализма и интеллекта», – сказал Пол.

Пакьяо – о возможном срыве боя с Мейвезером: «Если он это сделает, у него будет много проблем с Netflix»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Happy Punch
logoбокс
logoМэнни Пакьяо
logoФлойд Мейвезер-младший
logoДжейк Пол
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Поддержу Пола. Флойд “money” превратился в тряпку, который хочет срубить бабла и при этом не потерять лица с поражением в графе. Надо выполнять условия и быть мужиком! Надеюсь бой состоится и Мэнни как следует начистит мордашку этому фраеру)
Ответ Alex.K71
Комментарий скрыт
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Комментарий скрыт
Береги себя - не употребляй всякую гадость и всё будет хорошо)
По моему осталась ждать немного, когда всем станет известно плохое финансовое состояние этого Мани боксёра) учитывая что должен налоговой, иск за неуплаты аренды,и участвует в мусорных , ненужных боях с блогерами
Комментарий удален пользователем
Ответ KGBeast
Комментарий удален пользователем
Иииии?Тиктокер вышел.
Вот знаете,когда стоит вопрос о лучших боксерах в истории,то Мэй вообще в голову не приходит
Ответ Максон121
Ага вышел пол боя либо нюхал шорты Джошуа или вытирал собой настил.
И попрошу показать где я указал что Мэй лучший боксер в истории. А то, кто там к вам в голову приходит, мне мягко говоря по барабану.
Читайте новости бокса в любимой соцсети
