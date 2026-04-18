Пол раскритиковал Мейвезера за попытки срыва боя с Пакьяо: «Не будь слабаком. Просто дерись»

Пол раскритиковал Мейвезера за попытки срыва боя с Пакьяо.

Блогер и боксер Джейк Пол раскритиковал Флойда Мейвезера за попытки срыва поединка с Мэнни Пакьяо .

Ранее Флойд заявил, что у реванша будет формат выставочного поединка. Журналист и инсайдер Майк Коппинджер сообщил, что комментарии Мейвезера противоречат условиям соглашения и официальному анонсу Netflix.

«В этом спорте слишком много непрофессионалов. И это ужасно. Все какое-то архаичное, устаревшее, слишком много эго. Люди думают, что они больше и лучше, чем есть на самом деле. У них вокруг ужасные команды.

Из-за этого сделки и не заключаются. Все сводится к каким-то мелочам: размеру ринга, перчаткам, типу обуви… Хочется сказать: «Не будь слабаком. Просто дерись». В этом и проблема спорта – нехватка профессионализма и интеллекта», – сказал Пол.

