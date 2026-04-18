  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
13

Царукян – о схватке с 46-летним Фэйбером: «Хочу этого баклана поднять, пробежать с ним и кинуть в людей»

Арман Царукян высказался о предстоящей схватке с Юрайей Фэйбером.

Боец легкого дивизиона UFC Арман Царукян высказался о предстоящей схватке с Юрайей Фэйбером.

«Хочу этого баклана поднять, пробежать и кинуть в людей. Зачем? Да он там что-то выставляет, хайпует, что-то делает. Я хочу его поднять, с ним пробежаться и выкинуть его. Прямо как в рестлинге», – сказал Царукян.

Схватка по правилам вольной борьбы между Царукяном и 46-летним Фэйбером состоится в ночь на 19 апреля на турнире RAF.

Царукян рассказал, за что его сняли с рейса: «Мой друг ответил на звонок. А другой товарищ просто открыл столик»

Царукян ответил Гарсии: «Попробуй пережить один раунд спарринга по ММА – и я дам тебе миллион»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ютуб-канал Адама Зубайраева
logoАрман Царукян
logoЮрайя Фэйбер
logoMMA
logoUFC
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Какой убогий. Хотя еще больше жаль хейтеров топурии которые пыхтели за этого рафика. Ему Колби который его веса предлагал, но он проигнорил и выбрал пенса на 10 кг меньше и этим хвалится
Ответ whoisme
У Колби с ним тоже мало шансов
И кстати еще вопрос кто из этих двоих более мерзкий
Ответ Dimas Dimasc
Так Колби мерзкий тип. 100% Но Арман не самового топового в борьбе Оливейру не борол. После того как он карликов заборол , Хукера и Нина Драма, все в него поверили. А колби будет на кг 5 тяжелее да и его уровень борьбы повыше чем у Оливейры
Баклан)) вспомнил 2000 е годы))
Ну это удобно
С серьезными бакланами - спина болит
А обычных - можно носить/кидать
Со школьником еще подерись и гордись этим, позорник
Чёт его совсем понесло. Зря.
Эпичное чмо конечно
Фейбер внешне на пеликана похож, Царукян это имел ввиду?
Комментарий удален модератором
Ответ ПаркПобеды
Комментарий удален модератором
👍
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
«Пассажиры должны выполнять указания экипажа». В American Airlines прокомментировали снятие Царукяна с рейса
17 апреля, 18:10
Армана Царукяна высадили из самолета перед схваткой на борцовском турнире
17 апреля, 07:20
Арман Царукян: «Гарсия должен мне $40 тысяч. Он их не отдал после спора – сказал, что на счет отправит. Пять дней прошло – не пишет»
16 апреля, 15:16
Рекомендуем
Главные новости
Тренер Бетербиева: «Не знаю, состоится ли третий бой, команда Бивола уже много лет пытается замедлить события»
сегодня, 08:49
Алджамейн Стерлинг: «Победа над Залалом даст мне возможность проскользнуть к титулу. Я по-прежнему считаю, что победил Евлоева»
сегодня, 08:40
Кори Сэндхаген и Марио Баутиста проведут реванш в июле на UFC 329
сегодня, 08:05
Айманн Захаби: «У меня до сих пор нет контракта на бой с О’Мэлли в Белом доме»
сегодня, 07:07
Даррен Тилл: «Куда делись промо, как было с боем Альдо – Макгрегор? Дана говорит: «Кому какое дело?» А нам есть дело, жирная ты черепаха»
сегодня, 06:53
Дивнич мог подраться с Махачевым в 2014-м: «Мы были претендентами. Но Абдулманап сказал, что Ислам поедет в UFC»
вчера, 19:05
UFC анонсировали турнир в Баку 27 июня
вчера, 18:00Фото
Никита Цзю подтвердил, что Тим запретил приходить ему на свой бой с Нуржей
вчера, 16:30
Илия Топурия: «Если Гейджи травмируется, подерусь в Белом доме с Царукяном. Сломаю ему челюсть в первом раунде»
вчера, 14:42
Топурия – о Пимблетте: «Он может вернуться после поражения, но как он собирается обрести навыки и технику? Ему нужно умереть и родиться снова»
вчера, 13:00
Ко всем новостям
Последние новости
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
22 марта, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Рекомендуем