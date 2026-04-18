Царукян – о схватке с 46-летним Фэйбером: «Хочу этого баклана поднять, пробежать с ним и кинуть в людей»

Арман Царукян высказался о предстоящей схватке с Юрайей Фэйбером.

Боец легкого дивизиона UFC Арман Царукян высказался о предстоящей схватке с Юрайей Фэйбером .

«Хочу этого баклана поднять, пробежать и кинуть в людей. Зачем? Да он там что-то выставляет, хайпует, что-то делает. Я хочу его поднять, с ним пробежаться и выкинуть его. Прямо как в рестлинге», – сказал Царукян.

Схватка по правилам вольной борьбы между Царукяном и 46-летним Фэйбером состоится в ночь на 19 апреля на турнире RAF.

