Антонио Варгас проведет защиту пояса WBA против Джесси Родригеса.

Чемпион мира по версии WBA в легчайшем весе Антонио Варгас проведет титульную защиту против Джесси Родригеса .

Поединок состоится в ночь на 14 июня в Глендейле (штат Аризона).

Варгас (19-1-1) в последний раз выступал в июле 2025-го, когда свел вничью бой с Дайго Хигой.

Родригес (23-0) в ноябре нокаутировал Фернандо Мертинеса, защитив чемпионские пояса во втором наилегчайшем весе.

10 молодых звезд бокса, которые сменят Усика, Кроуфорда и Канело