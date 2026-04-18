Антонио Варгас проведет защиту пояса WBA против Джесси Родригеса.

Чемпион мира по версии WBA в легчайшем весе Антонио Варгас проведет титульную защиту против Джесси Родригеса.
Поединок состоится в ночь на 14 июня в Глендейле (штат Аризона).
Варгас (19-1-1) в последний раз выступал в июле 2025-го, когда свел вничью бой с Дайго Хигой.
Родригес (23-0) в ноябре нокаутировал Фернандо Мертинеса, защитив чемпионские пояса во втором наилегчайшем весе.
10 молодых звезд бокса, которые сменят Усика, Кроуфорда и Канело
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: инстаграм Matchroom Boxing
