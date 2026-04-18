  Дарья Железнякова: «Требования к бойцам UFC сейчас выше, чем обычно. Многих увольняют. Нужно показывать зрелищные бои»
Дарья Железнякова: «Требования к бойцам UFC сейчас выше, чем обычно. Многих увольняют. Нужно показывать зрелищные бои»

Дарья Железнякова: требования к бойцам UFC сейчас выше, чем обычно.

Боец UFC Дарья Железнякова рассказала о деталях продления соглашения с промоушеном.

«Да, действительно это так. Сейчас многих спортсменов увольняют. И не только из России. Поэтому да, сейчас требования к бойцам выше, чем обычно. Нужно выходить, показывать зрелищные бои. Желательно побеждать досрочно.

У меня контракт с UFC закончился после прошлого года. Но меня переподписали. У меня сейчас есть новый контракт. Еще на четыре боя с UFC. Спасибо большое моему новому менеджеру. Действительно, ответственность очень большая. Поэтому самоотдача на тренировках – максимальная», – сказала Железнякова.

В ночь на 19 апреля в Виннипеге Железнякова подерется с Мелиссой Кроден.

Боец UFC отключилась на 2 минуты – ее задушили после нокаута

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Чемпионат»
