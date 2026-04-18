Дарья Железнякова: «Требования к бойцам UFC сейчас выше, чем обычно. Многих увольняют. Нужно показывать зрелищные бои»
Боец UFC Дарья Железнякова рассказала о деталях продления соглашения с промоушеном.
«Да, действительно это так. Сейчас многих спортсменов увольняют. И не только из России. Поэтому да, сейчас требования к бойцам выше, чем обычно. Нужно выходить, показывать зрелищные бои. Желательно побеждать досрочно.
У меня контракт с UFC закончился после прошлого года. Но меня переподписали. У меня сейчас есть новый контракт. Еще на четыре боя с UFC. Спасибо большое моему новому менеджеру. Действительно, ответственность очень большая. Поэтому самоотдача на тренировках – максимальная», – сказала Железнякова.
В ночь на 19 апреля в Виннипеге Железнякова подерется с Мелиссой Кроден.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Чемпионат»
