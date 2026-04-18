Бриедис вспомнил бой с Усиком: «Знал, что Александр часто отвлекается на сморкание. В эти моменты сразу шел в атаку»
«Какие были заготовки? Мы знали, что Александр высмаркивается, когда у него разогревается тело и вырабатывается лимфа. Он часто это делал и брал паузу: высморкался – расслабился.
И мы понимали, что как только он расслабляется, нужно сразу атаковать. Пару раз так и получилось: он сморкался – и я сразу шел в атаку. Для него это было шоком. А это была заранее отработанная фишка – он отвлекался на сморкание», – сказал Бриедис.
Поединок между Усиком и Бриедисом состоялся в Риге в январе 2018-го. Усик победил решением большинства судей.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ютуб-канал Маириса Бриедиса
3 комментария
Самый сложный соперник Усика.... Если брать и судейские записки и статистику ударов...
Мент показывал отличный тайминг первую половину поединка, но не помню, чтобы Усик высмаркивался посреди ринга. Лимфа?
