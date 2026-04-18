Уокер допустил переход в тяжелый вес после поражения от Рейеса: «Могу выступать гораздо лучше»

Уокер допустил переход в тяжелый вес после поражения от Рейеса.

В ночь на 12 апреля Уокер проиграл Доминику Рейесу единогласным решением судей.

«Я не знаю, в каком дивизионе буду драться дальше – возможно, в тяжелом весе. Посмотрим. Но я хочу извиниться перед своими фанатами – вы знаете, что я могу выступать гораздо лучше, и в следующий раз я это покажу.

Я разочарован своим выступлением. Знаю, что многие тоже разочарованы. Но это еще один рабочий день на самом высоком уровне. Никто не хочет рисковать. Я старался нащупать дистанцию, пытался как можно чаще идти вперед, оказывать давление», – сказал Уокер.

