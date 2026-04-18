  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  Уокер допустил переход в тяжелый вес после поражения от Рейеса: «Могу выступать гораздо лучше»
2

Уокер допустил переход в тяжелый вес после поражения от Рейеса: «Могу выступать гораздо лучше»

Уокер допустил переход в тяжелый вес после поражения от Рейеса.

Боец полутяжелого дивизиона UFC Джонни Уокер допустил переход в тяжелый вес.

В ночь на 12 апреля Уокер проиграл Доминику Рейесу единогласным решением судей.

«Я не знаю, в каком дивизионе буду драться дальше – возможно, в тяжелом весе. Посмотрим. Но я хочу извиниться перед своими фанатами – вы знаете, что я могу выступать гораздо лучше, и в следующий раз я это покажу.

Я разочарован своим выступлением. Знаю, что многие тоже разочарованы. Но это еще один рабочий день на самом высоком уровне. Никто не хочет рисковать. Я старался нащупать дистанцию, пытался как можно чаще идти вперед, оказывать давление», – сказал Уокер.

В UFC зашел новый олимпийский чемпион, которого восхваляет Джонс. По делу?

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Fighting
тяжелый вес (MMA)
logoUFC
logoДоминик Рейес
logoДжонни Уокер
logoMMA
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
В тяжёлом весе от каждого тычка будет падать в глухой нокаут
Можешь,но не в Юфс)В ПФЛ или Ризин норм будет.
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Перейра – о переходе в тяжелый вес: «Скоро вы увидите трансформацию. Я буду выглядеть как машина»
17 апреля, 15:55
Павлович обратился к Тейшейре: «Рубку просишь… Будь готов, что она закончится быстро»
17 апреля, 10:15
Блейдс – о последствиях боя с Хокитом: «У меня перелом глазницы, сломан нос. А в остальном все в порядке»
17 апреля, 08:55
Рекомендуем
Главные новости
Тренер Бетербиева: «Не знаю, состоится ли третий бой, команда Бивола уже много лет пытается замедлить события»
сегодня, 08:49
Алджамейн Стерлинг: «Победа над Залалом даст мне возможность проскользнуть к титулу. Я по-прежнему считаю, что победил Евлоева»
сегодня, 08:40
Кори Сэндхаген и Марио Баутиста проведут реванш в июле на UFC 329
сегодня, 08:05
Айманн Захаби: «У меня до сих пор нет контракта на бой с О’Мэлли в Белом доме»
сегодня, 07:07
Даррен Тилл: «Куда делись промо, как было с боем Альдо – Макгрегор? Дана говорит: «Кому какое дело?» А нам есть дело, жирная ты черепаха»
сегодня, 06:53
Дивнич мог подраться с Махачевым в 2014-м: «Мы были претендентами. Но Абдулманап сказал, что Ислам поедет в UFC»
вчера, 19:05
UFC анонсировали турнир в Баку 27 июня
вчера, 18:00Фото
Никита Цзю подтвердил, что Тим запретил приходить ему на свой бой с Нуржей
вчера, 16:30
Илия Топурия: «Если Гейджи травмируется, подерусь в Белом доме с Царукяном. Сломаю ему челюсть в первом раунде»
вчера, 14:42
Топурия – о Пимблетте: «Он может вернуться после поражения, но как он собирается обрести навыки и технику? Ему нужно умереть и родиться снова»
вчера, 13:00
Ко всем новостям
Последние новости
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
22 марта, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Рекомендуем