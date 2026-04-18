Аарон Пико: «Было бы хорошо вернуться в июле или августе. Не хочу сбавлять темп»

Боец полулегкого дивизиона UFC Аарон Пико заявил, что хочет провести следующий бой летом.

«Было бы хорошо вернуться в июле или августе. Не хочу сбавлять темп. Мне важно драться и продолжать набираться опыта.

Смогу ли я выступить на UFC 329? Конечно. В последнем поединке меня не сильно побили – тело немного побаливает, но в целом все нормально. Посмотрим», – сказал Пико.

В ночь на 12 апреля Пико провел поединок против Патрисио Фрейре, победив единогласным решением судей.

