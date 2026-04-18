Ян Блахович порвал мениск и снялся с поединка против Гуськова
Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович сообщил, что получил травму во время подготовки к поединку с Богданом Гуськовым.
«Не дели шкуру неубитого медведя. Я должен был быть в США уже на следующей неделе, но планы пришлось изменить. Я в бешенстве. Последний раунд спарринга, неудачное положение – и удар по колену. Разрыв мениска.
План и цель были четкими, поэтому разочарование огромное. Но это не конец! Я уже работаю над тем, чтобы как можно скорее вернуться – и завершить все на своих условиях», – написал в социальных сетях Блахович.
Бой между Блаховичем и Гуськовым должен был состояться 10 мая на турнире UFC 328.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: инстаграм Яна Блаховича
Всё..... Деду пора отдыхать... И так в последний раз ничью ему нарисовали.
с кем он дрался в последнем бою ?
Как раз с Гуськовым. Второй бой их должен был быть, но видимо не судьба
