Ян Блахович порвал мениск и снялся с поединка против Гуськова

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович сообщил, что получил травму во время подготовки к поединку с Богданом Гуськовым.

«Не дели шкуру неубитого медведя. Я должен был быть в США уже на следующей неделе, но планы пришлось изменить. Я в бешенстве. Последний раунд спарринга, неудачное положение – и удар по колену. Разрыв мениска.

План и цель были четкими, поэтому разочарование огромное. Но это не конец! Я уже работаю над тем, чтобы как можно скорее вернуться – и завершить все на своих условиях», – написал в социальных сетях Блахович.

Бой между Блаховичем и Гуськовым должен был состояться 10 мая на турнире UFC 328.

Богдан Гуськов: «Не понял Мурзаканова. Даже объяснения нет поражению в бою с Костой»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: инстаграм Яна Блаховича
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Всё..... Деду пора отдыхать... И так в последний раз ничью ему нарисовали.
с кем он дрался в последнем бою ?
Как раз с Гуськовым. Второй бой их должен был быть, но видимо не судьба
