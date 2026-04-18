Бенн – о присоединении к Zuffa Boxing: «Это было непростое решение, но я сделал правильный выбор»

Британский боксер Конор Бенн рассказал о присоединении к Zuffa Boxing.

«Посмотрите, что эти люди сделали с UFC. Посмотрите, что они сделали с WWE. Они планируют захватить рынок, и мы разделяем одно и то же видение. Это огромная платформа, и меня это действительно вдохновляет.

Это было непростое решение, но я сделал правильный выбор», – сказал Бенн.

Напомним, что Бенн подписал контракт с организацией в конце февраля. На прошлой неделе он победил единогласным решением судей Реджиса Прогрейса, после чего продлил соглашение.

Конор Бенн подписал новое соглашение с Zuffa Boxing