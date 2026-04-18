Бенн – о присоединении к Zuffa Boxing: «Это было непростое решение, но я сделал правильный выбор»
Британский боксер Конор Бенн рассказал о присоединении к Zuffa Boxing.
«Посмотрите, что эти люди сделали с UFC. Посмотрите, что они сделали с WWE. Они планируют захватить рынок, и мы разделяем одно и то же видение. Это огромная платформа, и меня это действительно вдохновляет.
Это было непростое решение, но я сделал правильный выбор», – сказал Бенн.
Напомним, что Бенн подписал контракт с организацией в конце февраля. На прошлой неделе он победил единогласным решением судей Реджиса Прогрейса, после чего продлил соглашение.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Zuffa Boxing
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем