Захаби сообщил, что победитель боя против О'Мэлли подерется за пояс с Петром Яном

Захаби сообщил, что победитель его боя с О’Мэлли подерется с Петром Яном за пояс.

Боец легчайшего дивизиона UFC Айманн Захаби заявил, что победитель его предстоящего боя против Шона О’Мэлли получит титульный поединок с Петром Яном.

«Это претендентский бой. Если я побью Шона О’Мэлли, то встречусь с Петром Яном в поединке за пояс», – сказал Захаби.

Бой между Захаби и О’Мэлли пройдет в карде турнира UFC в Белом доме. Ивент состоится 14 июня.

О’Мэлли не рад бою с Захаби в Белом доме: «Я выиграл последний бой, но дерусь с низом рейтинга»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Red Corner MMA
легчайший вес
Шону ещё могут дать, но в целом не выглядит как претенденский. Мераб заслужил своей активностью в первую очередь, потом все остальные.
Ну да, и как минимум трилогия со счетом 1-1 будет лучше продаваться
Комментарий удален модератором
Чтоб смотреть бой Яна против нонейма ? Да пусть уже Омэлли выиграет, хоть поединок будет интересен людям
Не будет Захаби биться с Петром в случае победы над Шоном.
Умар следующий, так как у него с Петром уже есть история. А Захаби ноунейм пока. Так что пусть лучше Захаби выиграет.
Уверен на 100% с Яном будет первым драться Мераб.Юфс захочет топовый бой
Только Мераб травму получил и неизвестно, когда выйдет в октагон.
С травмой как он с Сехудо завтра утром бороться собирается в Филадельфии?
А что не с Петей прямо там на Вашингтоне UFC а?
