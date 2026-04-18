Захаби сообщил, что победитель боя против О’Мэлли подерется за пояс с Петром Яном

Боец легчайшего дивизиона UFC Айманн Захаби заявил, что победитель его предстоящего боя против Шона О’Мэлли получит титульный поединок с Петром Яном .

«Это претендентский бой. Если я побью Шона О’Мэлли, то встречусь с Петром Яном в поединке за пояс», – сказал Захаби.

Бой между Захаби и О’Мэлли пройдет в карде турнира UFC в Белом доме. Ивент состоится 14 июня.

