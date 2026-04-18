Богдан Гуськов: «Не понял Мурзаканова. Даже объяснения нет поражению в бою с Костой»

Боец полутяжелого дивизиона UFC Богдан Гуськов прокомментировал поражение Азамата Мурзаканова в поединке с Пауло Костой.

Напомним, Азамат Мурзаканов досрочно проиграл Пауло Косте на UFC 327. Это его первое поражение в карьере.

«Не понял Мурзаканова. Даже объяснения нет поражению в бою с Костой. Пауло победил одного из сильнейший полутяжей в такой уверенной манере. Но всякое бывает, может быть, не самый удачный день для Мурзаканова. Азамат был одним из сильнейших, который вот-вот доберется до титула.

Я был шокирован победой Пауло. Я думаю, что он не сможет укрепиться в полутяжелом весе. Он нестабильный боец. Может быть, с Азаматом было что-то не так. Есть в дивизионе ребята, которых Коста не сможет пройти», – сказал Гуськов.

Андрей Пуляев: «Как Коста так хорошо восстановился между вторым и третьим раундом? Он был сильно уставший»

Объяснение простое: Мурзаканов середняк, вот и всё.
скорее Коста середняк, а этот ниже среднего
пошли спецы свои оценки давать...
А что тут непонятно? Просто Мурзаканов не потянул. Одно дело, когда боец забрал два раунда, а в третьем пропустил лаки-панч и упал. Но тут уже после первого раунда стало ясно, что Мурзаканов не так уж и силён как казалось ранее, когда он вырубал своих соперников.
Он силен, в ударке, но в остальном типичный рукопашник с боксёрской базой: не умеет бороться и тактически правильно строить бой, + слабая физуха для полутяжа. Хорошо, когда идет бой в твою пользу, ты бьешь, все летит как надо, попадаешь, в итоге попал четко и соперник упал. Но может же не пойти, попадаешь а соперник не падает, что и произошло с костой. Были моменты, когда Азамат попадал, но Коста стоял. Такие моменты утомляют, теряешь уверенность. И бросил 2 раза, второй раз хорошо, но вместо того чтобы лечь сверху и поконтролировать он начал делать непонятную удушку на череп. И по физухе он слабый для полутяжа, рыхлый без мышц. Если в рукопашке 1 раунд 5 минут, на что сил хватает, то тут минимум 3. К третьему раунду Азамат сдох. Он и упал больше от общей усталости которая накопилась а не от удара. Удар был в блок. Просто он уже стал как бы последней каплей. Но может и хорошо что бой прошел именно так в какой-то степени, открыл глаза Азамату на его минусы, будет знать над чем работать. А то также бы получилось хорошо попасть, выиграл бы нокаутом и дальше бы также не знал про минусы свои. Но тут вопрос времени, хватит ли его, чтобы поработать над минусами , в основном над физухой. В остальном тактически перестроиться он сможет, а подтянуть физику когда тебе под 40 сложно
Случайное или нет это поражение, увидим в следующем бою Мурзаканова. Ведь такой же казус был и у Махачева. Но то что Коста заядлый середняк, мы все знаем.
Мурзаканову бы в средний вес, там будет чемпионом с его колотушкой.
Думаешь Чимаев ему позволит применить эту колотушку?)
Канвас им протрёт в течение пяти раундов, если раньше не задушит.
Ну это при условии, что Чимаев поднимется в 93. Он в 84 выглядит пока как Хабиб в 70 - неуязвимым.
Объяснение простое: если нашЫЫЫ победили, то "уничтожил, размотал, сводил в школу, деклассировал. Если проиграли, то - травма, плохое настроение/самочувствие, не его день, не повезло, плохой лагерь, плохой план на бой, в реванше разорвет, инфа сотка.
Материалы по теме
Рамазан Исмаилов: «Анкалаев выручил UFC и может получить бой за временный титул»
18 апреля, 08:25
Первое поражение Мурзаканова в UFC – безжизненно смотрел в потолок после грустного нокаута
12 апреля, 04:15
Азамат Мурзаканов досрочно проиграл Пауло Косте на UFC 327. Это его первое поражение в карьере
12 апреля, 03:25
Рекомендуем
Главные новости
Тренер Бетербиева: «Не знаю, состоится ли третий бой, команда Бивола уже много лет пытается замедлить события»
сегодня, 08:49
Алджамейн Стерлинг: «Победа над Залалом даст мне возможность проскользнуть к титулу. Я по-прежнему считаю, что победил Евлоева»
сегодня, 08:40
Кори Сэндхаген и Марио Баутиста проведут реванш в июле на UFC 329
сегодня, 08:05
Айманн Захаби: «У меня до сих пор нет контракта на бой с О’Мэлли в Белом доме»
сегодня, 07:07
Даррен Тилл: «Куда делись промо, как было с боем Альдо – Макгрегор? Дана говорит: «Кому какое дело?» А нам есть дело, жирная ты черепаха»
сегодня, 06:53
Дивнич мог подраться с Махачевым в 2014-м: «Мы были претендентами. Но Абдулманап сказал, что Ислам поедет в UFC»
вчера, 19:05
UFC анонсировали турнир в Баку 27 июня
вчера, 18:00Фото
Никита Цзю подтвердил, что Тим запретил приходить ему на свой бой с Нуржей
вчера, 16:30
Илия Топурия: «Если Гейджи травмируется, подерусь в Белом доме с Царукяном. Сломаю ему челюсть в первом раунде»
вчера, 14:42
Топурия – о Пимблетте: «Он может вернуться после поражения, но как он собирается обрести навыки и технику? Ему нужно умереть и родиться снова»
вчера, 13:00
Ко всем новостям
Последние новости
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
22 марта, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Рекомендуем