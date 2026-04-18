Богдан Гуськов: «Не понял Мурзаканова. Даже объяснения нет поражению в бою с Костой»

Боец полутяжелого дивизиона UFC Богдан Гуськов прокомментировал поражение Азамата Мурзаканова в поединке с Пауло Костой .

Напомним, Азамат Мурзаканов досрочно проиграл Пауло Косте на UFC 327. Это его первое поражение в карьере.

«Не понял Мурзаканова. Даже объяснения нет поражению в бою с Костой. Пауло победил одного из сильнейший полутяжей в такой уверенной манере. Но всякое бывает, может быть, не самый удачный день для Мурзаканова. Азамат был одним из сильнейших, который вот-вот доберется до титула.

Я был шокирован победой Пауло. Я думаю, что он не сможет укрепиться в полутяжелом весе. Он нестабильный боец. Может быть, с Азаматом было что-то не так. Есть в дивизионе ребята, которых Коста не сможет пройти», – сказал Гуськов.

