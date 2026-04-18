  Царукян рассказал, за что его сняли с рейса: «Мой друг ответил на звонок. А другой товарищ просто открыл столик»
49

Царукян рассказал, за что его сняли с рейса: «Мой друг ответил на звонок. А другой товарищ просто открыл столик»

Боец легкого дивизиона UFC Арман Царукян рассказал, за что его сняли с рейса.

Вчера Царукяна и двух членов его команды высадили из самолета, который направлялся в Филадельфию. Боец должен был лететь на турнир Real American Freestyle (RAF), где у него запланирована встреча с Юрайей Фэйбером.

«Нас было одиннадцать человек. Мы только заходили в самолет, и я заметил три свободных места. Мое место было рядом с другом, а он крупный парень, и я подумал – может, есть свободное кресло.

Я спросил у стюардессы: «Можно я сяду здесь?» Она не сказала ни «да», ни «нет», а спросила: «Где ваше место?» Я ответил: «29A». Она сказала: «Идите туда». Я спросил: «Почему так грубо?»

Потом я сел на место 30A, потому что оно было свободно. В этот момент кто-то позвонил моему другу – он взял телефон, а другой мой товарищ открыл столик. Стюардесса подошла и сказала: «Закройте столик». Он ответил: «Хорошо, хорошо, сейчас закрою».

И в итоге из-за того, что мой друг ответил на звонок, нас троих сняли с рейса, а остальные семеро улетели», – сказал Царукян.

«Пассажиры должны выполнять указания экипажа». В American Airlines прокомментировали снятие Царукяна с рейса

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Fighting
Было 11, сняли троих, улетали 7. Уважаемые знатоки, внимание вопрос;
Ну на то он и боец)
Это все было подстроено,что бы не спалили,что в ручной клади был провезен еще один)
Даже исходя их рассказа этого персонажа парни нарушили все что можно и нельзя в процедуре перед вылетом.
У одного телефон не отключен от связи, у второго столик открыт, третий шатается по салону во время рулежки и нарушает указания экипажа. Наверняка, это еще не все.

Как будто летят дети из второго класса без учительницы.
Если бы за это снимали с рейса, самолёты летали бы пустые всегда)
видимо чего-то ещё наделали.
За это не снимают сразу. Пара предупреждений, потом предупреждение от квс, а потом уже возврат на стоянку и встреча ребят которые не сильно задают вопросы. Кстати в Америке и Турции некоторые авиакомпании начали жестко бороться с такими индивидуами, без предупреждения снимать начали или если на посадке то сразу встречу менты
- Можно я сяду здесь.
- Где ваше место?
- 29А.
- Идите туда.
- Почему так грубо?
Я сел на место 30А.
Какие-то Тарантиновские диалоги с развязкой сюжета в стиле Дэвида Финчера!
В стиле Robert B. Weide
-Можно я сяду на это место?
-Нет, сядьте на свое.
В итоге я сел на соседнее со своим.

Что с тобой не так?
29А и 30А это не соседние места, это соседние ряды, место у окна если я правильно понимаю
Боец
Было 3 места 29А,В,С. Толстый сел у окна. Второй сел у прохода. Тут начались игры первоклашек "дай я у окна, не дам" , "ща я его оттуда достану", фиг тебе я столик разложу. Ну и ладно сяду у окна на другой ряд. Как стюардессе это надоело, так и выгнали
Выпендрился- вывели с самолета.
У нас надо так же.
Арман, да мы помним: Рафик ни в чем не Уиноват, полностью невиновник :)
Потому что ми волки!
Даже в его интерпретации звучит вызывающе. А он, естественно, недоговаривает. Произвели с ходу сильное впечатление проблемных пассажиров, вот и попросили.
Он в первый раз летает? Элементарных правил при взлёте не знает и пытается оправдаться.

Заслуженно сняли с рейса. Редкий дебил.
Армяне начали шашлыки жарить.
Разложили столик, достали нарды. Совершенно непонятно почему с рейса сняли.
