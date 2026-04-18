Царукян рассказал, за что его сняли с рейса: «Мой друг ответил на звонок. А другой товарищ просто открыл столик»

Арман Царукян рассказал, за что его сняли с рейса.

Боец легкого дивизиона UFC Арман Царукян рассказал, за что его сняли с рейса.

Вчера Царукяна и двух членов его команды высадили из самолета, который направлялся в Филадельфию. Боец должен был лететь на турнир Real American Freestyle (RAF), где у него запланирована встреча с Юрайей Фэйбером.

«Нас было одиннадцать человек. Мы только заходили в самолет, и я заметил три свободных места. Мое место было рядом с другом, а он крупный парень, и я подумал – может, есть свободное кресло.

Я спросил у стюардессы: «Можно я сяду здесь?» Она не сказала ни «да», ни «нет», а спросила: «Где ваше место?» Я ответил: «29A». Она сказала: «Идите туда». Я спросил: «Почему так грубо?»

Потом я сел на место 30A, потому что оно было свободно. В этот момент кто-то позвонил моему другу – он взял телефон, а другой мой товарищ открыл столик. Стюардесса подошла и сказала: «Закройте столик». Он ответил: «Хорошо, хорошо, сейчас закрою».

И в итоге из-за того, что мой друг ответил на звонок, нас троих сняли с рейса, а остальные семеро улетели», – сказал Царукян.

