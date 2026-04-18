Рамазан Исмаилов: «Анкалаев выручил UFC и может получить бой за временный титул»

Тренер Рамазан Исмаилов считает, что боец полутяжелого веса UFC Магомед Анкалаев может получить поединок за пояс временного чемпиона.

Ранее стало известно, что чемпион дивизиона Карлос Ульберг получил разрыв передней крестообразной связки в титульном поединке с Иржи Прохазкой. Он перенес операцию.

«Магомед Анкалаев – самый очевидный вариант. Он и Пауло Коста – нормальный бой. Магомед принял бой с Алексом Перейрой в худших для себя условиях. Все это знают. UFC ценит, когда спортсмен выручает организацию. Это большой плюс. Могут сделать такой бой», – сказал Исмаилов.

Стерлинг – о травме Ульберга: «Жаль, конечно. Думаю, UFC придется сделать бой за временный титул»

Пауло Коста: «Ульберг выбывает на год, а я должен драться за временный титул с Анкалаевым»

В юфс для некоторых особые правила. Бой с Костой интересен. Посмотрим что решит Дана.
