Стерлинг – о травме Ульберга: «Жаль, конечно. Думаю, UFC придется сделать бой за временный титул»
Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг высказался о травме Карлоса Ульберга.
Ранее стало известно, что Ульберг получил разрыв передней крестообразной связки в титульном поединке с Иржи Прохазкой. Он перенес операцию.
«Я же говорил. Жаль, конечно! Восстанавливайся скорее, чемпион! Думаю, UFC придется сделать бой за временный титул, если он выбыл почти на год. И ему точно не стоит торопиться с восстановлением, чтобы не усугубить травму», – написал в социальных сетях Стерлинг.
Титульный бой в полутяжелом весе между Ульбергом и Прохазкой возглавил турнир UFC 327. Ульберг победил техническим нокаутом в первом раунде.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Алджамейна Стерлинга
Свести Прохазку с Раунтри
И проигравший с Хиллом за постоянный пояс
