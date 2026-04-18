  • Стерлинг – о травме Ульберга: «Жаль, конечно. Думаю, UFC придется сделать бой за временный титул»
Стерлинг – о травме Ульберга: «Жаль, конечно. Думаю, UFC придется сделать бой за временный титул»

Алджамейн Стерлинг высказался о травме Карлоса Ульберга.

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг высказался о травме Карлоса Ульберга.

Ранее стало известно, что Ульберг получил разрыв передней крестообразной связки в титульном поединке с Иржи Прохазкой. Он перенес операцию.

«Я же говорил. Жаль, конечно! Восстанавливайся скорее, чемпион! Думаю, UFC придется сделать бой за временный титул, если он выбыл почти на год. И ему точно не стоит торопиться с восстановлением, чтобы не усугубить травму», – написал в социальных сетях Стерлинг.

Титульный бой в полутяжелом весе между Ульбергом и Прохазкой возглавил турнир UFC 327. Ульберг победил техническим нокаутом в первом раунде.

Пауло Коста: «Ульберг выбывает на год, а я должен драться за временный титул с Анкалаевым»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Алджамейна Стерлинга
Свести Прохазку с Раунтри
Свести Прохазку с Раунтри
Материалы по теме
«Я чувствую себя чемпионом». Иржи Прохазка сообщил о рождении дочери
17 апреля, 10:30Фото
Мераб Двалишвили: «Нельзя драться с опущенными руками, как Прохазка. Рано или поздно вас поймают»
15 апреля, 14:54
Волкановски – о травме Ульберга: «После операции потребуется шесть месяцев. Это классический разрыв крестообразной связки»
15 апреля, 09:28
Рекомендуем
Главные новости
Тренер Бетербиева: «Не знаю, состоится ли третий бой, команда Бивола уже много лет пытается замедлить события»
сегодня, 08:49
Алджамейн Стерлинг: «Победа над Залалом даст мне возможность проскользнуть к титулу. Я по-прежнему считаю, что победил Евлоева»
сегодня, 08:40
Кори Сэндхаген и Марио Баутиста проведут реванш в июле на UFC 329
сегодня, 08:05
Айманн Захаби: «У меня до сих пор нет контракта на бой с О’Мэлли в Белом доме»
сегодня, 07:07
Даррен Тилл: «Куда делись промо, как было с боем Альдо – Макгрегор? Дана говорит: «Кому какое дело?» А нам есть дело, жирная ты черепаха»
сегодня, 06:53
Дивнич мог подраться с Махачевым в 2014-м: «Мы были претендентами. Но Абдулманап сказал, что Ислам поедет в UFC»
вчера, 19:05
UFC анонсировали турнир в Баку 27 июня
вчера, 18:00Фото
Никита Цзю подтвердил, что Тим запретил приходить ему на свой бой с Нуржей
вчера, 16:30
Илия Топурия: «Если Гейджи травмируется, подерусь в Белом доме с Царукяном. Сломаю ему челюсть в первом раунде»
вчера, 14:42
Топурия – о Пимблетте: «Он может вернуться после поражения, но как он собирается обрести навыки и технику? Ему нужно умереть и родиться снова»
вчера, 13:00
Ко всем новостям
Последние новости
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
22 марта, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Рекомендуем