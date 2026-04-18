Стерлинг – о травме Ульберга: «Жаль, конечно. Думаю, UFC придется сделать бой за временный титул»

Алджамейн Стерлинг высказался о травме Карлоса Ульберга.

Ранее стало известно, что Ульберг получил разрыв передней крестообразной связки в титульном поединке с Иржи Прохазкой. Он перенес операцию.

«Я же говорил. Жаль, конечно! Восстанавливайся скорее, чемпион! Думаю, UFC придется сделать бой за временный титул, если он выбыл почти на год. И ему точно не стоит торопиться с восстановлением, чтобы не усугубить травму», – написал в социальных сетях Стерлинг.

Титульный бой в полутяжелом весе между Ульбергом и Прохазкой возглавил турнир UFC 327. Ульберг победил техническим нокаутом в первом раунде.

