Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян доставил гуманитарную помощь жителям Дагестана, который пострадал от разрушительного наводнения.

«Отобрали лично несколько домов, кому поможем. Хотели тихо приехать, но уже не получается так. Все, кто может, помогают информационно, финансово, физически», – сказал Ян.

В конце марта на Дагестан обрушились проливные дожди, которые привели к сильнейшему наводнению. В регионе был введен режим чрезвычайной ситуации. Пострадали более шести тысяч человек.

Выручка от турнира АСА 202 будет направлена на помощь пострадавшим от наводнения в Дагестане

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Ушатайка»
Красавчик. Никогда не сомневался в его человечности.
Я думаю никто не удивился.Петр всегда молорик
