Блейдс – о бое с Хокитом: «Я считаю, что победил. Судьи неправильно оценили размены в клинче в третьем раунде»
«Ненавижу оказываться в таком положении, хоть у меня и не было такого боя. Я считаю, что победил. Я выиграл первый раунд. Да, он потряс меня, нанес урон, но и я потряс его в конце раунда и провел тейкдаун.
Во втором раунде он был лучше в большинстве разменов. Третий раунд отдам себе, я больше попал, особенно в клинче. Судьи неправильно оценили размены в клинче – выиграл каждый из таких разменов. А их было несколько», – сказал Блейдс.
Хокит выиграл решением судей и получил воознаграждение за лучшее выступление вечера. Также бой признали лучшим на турнире.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Fighting
В этом бою победил Дана Уайт
