Блейдс – о бое с Хокитом: «Я считаю, что победил. Судьи неправильно оценили размены в клинче в третьем раунде»

Блейдс считает, что победил Хокита.

Кертис Блейдс заявил, что победил в бою с Джошем Хокитом на UFC 327.

«Ненавижу оказываться в таком положении, хоть у меня и не было такого боя. Я считаю, что победил. Я выиграл первый раунд. Да, он потряс меня, нанес урон, но и я потряс его в конце раунда и провел тейкдаун.

Во втором раунде он был лучше в большинстве разменов. Третий раунд отдам себе, я больше попал, особенно в клинче. Судьи неправильно оценили размены в клинче – выиграл каждый из таких разменов. А их было несколько», – сказал Блейдс.

Хокит выиграл решением судей и получил воознаграждение за лучшее выступление вечера. Также бой признали лучшим на турнире.

300 ударов в голову – самая кровавая разборка года в UFC