Мераб Двалишвили: «Царукян не сможет перевести Топурию в партер, с ним даже нет смысла бороться. А в стойке Илия нокаутирует Армана»

Двалишвили назвал фаворита в бою Топурия – Царукян.

«Я уважаю Царукяна, он замечательный атлет и боец, но Илия стилистически его побеждает. Ты не сможешь перевести Илию в партер, с ним даже нет смысла бороться. Тогда Арману придется боксировать с Топурией, а в стойке Илия нокаутирует его», – сказал Двалишвили.

Топурия подерется с Джастином Гейджи в главном событии UFC Freedom. Турнир состоится в Белом доме 14 июня.

