  Мераб Двалишвили: «Царукян не сможет перевести Топурию в партер, с ним даже нет смысла бороться. А в стойке Илия нокаутирует Армана»
Мераб Двалишвили: «Царукян не сможет перевести Топурию в партер, с ним даже нет смысла бороться. А в стойке Илия нокаутирует Армана»

Двалишвили назвал фаворита в бою Топурия – Царукян.

Мераб Двалишвили считает, что Илия Топурия победит Армана Царукяна.

«Я уважаю Царукяна, он замечательный атлет и боец, но Илия стилистически его побеждает. Ты не сможешь перевести Илию в партер, с ним даже нет смысла бороться. Тогда Арману придется боксировать с Топурией, а в стойке Илия нокаутирует его», – сказал Двалишвили.

Топурия подерется с Джастином Гейджи в главном событии UFC Freedom. Турнир состоится в Белом доме 14 июня.

Уайт опроверг слова Махачева о срыве боя с Топурией из-за гонорара Илии: «Это неправда»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ютуб-канал Деметриуса Джонсона
18 комментариев
Просто солидарность по принципу национальности. Хотя Топурия мингрел, а Царукян тоже в Грузии родился. Мог бы и пообъективнее быть, Топурия может победить и возможно сможет хорошо защищаться от борьбы, но чтобы прямо ни разу не удалось его в партер затащить, это вряд ли.
Формально Топурия - борец, а не ударник. Но его борьбу мы не видели, а Царукяна видели. Так что тут большая интрига, чья борьба будет круче, сможет перевести или не сможет
Ответ Kelevra1989
если удастся зацепится не пропустив удар, 2000% переведёт, тем более арман прогрессирует не просто тренеруясь, но и выступая по борьбе , бжж, греплинг
Ответ Kelevra1989
Ну почему же, видели в прошлом бою. Перевел Оливейру и удерживал его в распятии какое-то время. Это не сказать, чтобы прям сложно с ним, он сам тебя запускает в такие позиции, потому что ищет болевой, но тем не менее
Его Залал переводил и удерживал отрезками
Ответ Prang
Залал это будущий конкурент Евлоева скорее всего.
Ответ Fizkultprivet
Боец хороший, но как будто бы человек настроения. Но да, у него сейчас серия из 8-9 побед, только одна из которых решением
Вольная борьба у Царукяна точно лучше , гнп тоже . Может навыки сабмишенов не такие крутые как у Топурии . И в стойке все не так однозначно . Да , Топурия лучше на руках , но Арман лучше в кикбоксинге . Короче Арман наоборот стилистически очень тяжелый бой для Топурии
Ответ Brigande
Единственное преимущество Топурии над Арманом это сила его удара. Во всем остальном он уступает))) люди смотрят на Топурию и думают что это какой то суперзверь так смешно бывает))) его не перебороть и не перебить) в бою с Максом они дрались на равных преимущество было только в силе ударов и за счёт этого Топурия Макса просто убил. Удары тяжелее были и Макс уже просто замедлился. Но с Арманом такой картины совсем не будет это боец посильнее
Сомневаюсь, что Царукян не сможет перевести Топурию. Думаю, что борцовский опыт Армана и габариты зарешают.

Но в любом случае это стилистически самый сложный бой для грузина в его весе. И самый рискованный.
за бокс не скажу арман конкурент. но не доценивать борьбу армана и слышать от мераба и ещё говорит что уважает?))) двуличие. лучше бы промолчал грузин
Очень спорно, хоть я и думаю, что Топурия вынесет Армада, но далеко не без шансов. А насчёт не сможет перевести, ну это неправда
Ответ Ккк_1116498071
Арман не мог переводить и удерживать Гамрота, все борцовские отрезки он проиграл поляку, Топор его засамбитит или нокаутирует, это даже смешно обсуждать, бойцы разного уровня. Топор против Махачева, вот это уже интереснее.
Ответ ubAA
Вырубить нокаутом это да, скорее всего так и будет, но как базовый борец или грэпник Арман сильнее. С Махачевым в прямом бою он не сильно и уступал, с Хамзатом спаринги вывозил (относительно, конечно)
