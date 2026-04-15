Мераб Двалишвили: «Царукян не сможет перевести Топурию в партер, с ним даже нет смысла бороться. А в стойке Илия нокаутирует Армана»
Двалишвили назвал фаворита в бою Топурия – Царукян.
Мераб Двалишвили считает, что Илия Топурия победит Армана Царукяна.
«Я уважаю Царукяна, он замечательный атлет и боец, но Илия стилистически его побеждает. Ты не сможешь перевести Илию в партер, с ним даже нет смысла бороться. Тогда Арману придется боксировать с Топурией, а в стойке Илия нокаутирует его», – сказал Двалишвили.
Топурия подерется с Джастином Гейджи в главном событии UFC Freedom. Турнир состоится в Белом доме 14 июня.
Уайт опроверг слова Махачева о срыве боя с Топурией из-за гонорара Илии: «Это неправда»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ютуб-канал Деметриуса Джонсона
Но в любом случае это стилистически самый сложный бой для грузина в его весе. И самый рискованный.