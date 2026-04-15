  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  Конор Макгрегор: «Возвращаюсь делать то, что умею – нокаутировать людей и зарабатывать на этом деньги»
Фото
26

Конор Макгрегор: «Возвращаюсь делать то, что умею – нокаутировать людей и зарабатывать на этом деньги»

Конор выложил новый пост.

Конор Макгрегор продолжает готовиться к возвращению.

«Я возвращаюсь делать то, что умею – нокаутировать людей и зарабатывать на этом деньги», – написал Макгрегор.

В последний раз Макгрегор выходил в октагон в июле 2021-го. В третьем поединке с Дастином Порье он получил тяжелый перелом ноги и проиграл техническим нокаутом.

Макс Холлоуэй – фаворит на бой против Конора, сообщал инсайдер Ариэль Хельвани.

Возвращение Конора – чушь или реальность?

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Конора Макгрегора
logoMMA
logoUFC
logoКонор Макгрегор
26 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
О чем он? Конор даже деда в баре не смог накаутировать.
Ответ kiper88
Ты вообще видел, какие звери в барах обретаются ?Нокаутировали Пенна, задушили Дилдо Дэнниса, надавали по щам Володьке Быстрову, это Конору ещё повезло , что дед его пожалел.
Ответ justburn
Походу это был один и тот же дед. Таинственный мститель. Ходит по барам и лупит зарвавшихся звезд....
Он это говорит последние 5 лет. Скоро сто лет исполнится, а он все думает, что молодеет.
какие нокауты, зачем, посмотрел бы на Джонни - за миллионы$ кувыркается в бассейнах с мужиками, гогочет, восхваляет шоу организаций, название которых назавтра даже не вспомнит .. все же уже придумано
Ответ AshAsh
Поговаривают, он как раз будет в следующем сезоне этого обезьянника.
если я усну и проснусь через 10 лет, и меня спросят, что происходит в MMA, я скажу: Конор готовится к триумфальному возвращению.
Путь стандартного сбитого летчика - вернуться на ринг с закатом здоровья. И потом драться лет 10. Думаю, этим и будет заниматься. Уже выросло поколение, которое вообще не знает кто такой Конор. За рекламу ему уже не заплатят. А вот за бои - вполне. И это один из вариантов вернуть популярность. Хотя, если говорить только про ирландский рынок - там он будет актуален всегда. Может рекламировать бухло, ставки и прочую дрянь
Ответ fc_a.m.
Зачем ему драться лет 10? Да и вообще драться в целом. Конор - это громкое медийное имя, сейчас это в первую очередь бизнесмен, а не спортсмен. Ситуация в UFC сейчас настолько плачевная, что даже не дравшийся 5 лет Конор, выйди он в октагон, соберёт самое значимое с отрывом событие, которое привлечёт наибольший интерес и спрос. Да только вот на беззаботную жизнь он уже вполне себе заработал и может периодически вот такими постами напоминать о своём существовании и подогревать интерес публики. А реально драться можно и не выходить.
Ответ Максим Люшин_1116853397
Он бизнесмен - потому что в костюме ходит? Или в перерывах между запоями и рехабами? Конор - это бренд, который с каждым годом теряет свою актуальность.
Сбился со счета - это пятый или шестой год как Кенар возвращается? Скоро переплюнет пугачиху у той прощальный тур длился лет десять.
Опять возвращается, каждый год и все не вернется. Это как 100-летие Зенита.
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Дрикус дю Плесси: «Праймовый Конор был больше, чем все MMA»
7 апреля, 17:14
Прохазка назвал Емельяненко любимым бойцом MMA
6 апреля, 08:00
Ренато Мойкано: «В Бразилии все ненавидят Конора и Соннена. Будучи подростком, я даже хотел поехать на турнир UFC лишь для того, чтобы вмазать Чейлу»
6 апреля, 07:27
