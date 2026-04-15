Конор Макгрегор: «Возвращаюсь делать то, что умею – нокаутировать людей и зарабатывать на этом деньги»

Конор Макгрегор продолжает готовиться к возвращению.

«Я возвращаюсь делать то, что умею – нокаутировать людей и зарабатывать на этом деньги», – написал Макгрегор.

В последний раз Макгрегор выходил в октагон в июле 2021-го. В третьем поединке с Дастином Порье он получил тяжелый перелом ноги и проиграл техническим нокаутом.

Макс Холлоуэй – фаворит на бой против Конора, сообщал инсайдер Ариэль Хельвани.

