Пауло Коста: «Ульберг выбывает на год, а я должен драться за временный титул с Анкалаевым»

Коста готов драться за титул с Анкалаевым.

«Карлос выбывает на год. Я разговаривал с ним вчера, и он сказал, что его ждет операция. Он вне игры. Думаю, они должны снова разыграть временный титул, и я планирую в этом участвовать – должен следующим драться за пояс.

Не имеет значения, кто будет моим соперником, но если Магомед Анкалаев – отлично. Он русский, и он левша. Меня это устраивает», – сказал Коста.

Коста нокаутировал Азамата Мурзаканова на турнире UFC в Майами. Ранее Пауло победил Романа Копылова.

