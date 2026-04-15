Пауло Коста: «Ульберг выбывает на год, а я должен драться за временный титул с Анкалаевым»
Пауло Коста готов драться за титул в полутяжелом весе с Магомедом Анкалаевым.
«Карлос выбывает на год. Я разговаривал с ним вчера, и он сказал, что его ждет операция. Он вне игры. Думаю, они должны снова разыграть временный титул, и я планирую в этом участвовать – должен следующим драться за пояс.
Не имеет значения, кто будет моим соперником, но если Магомед Анкалаев – отлично. Он русский, и он левша. Меня это устраивает», – сказал Коста.
Коста нокаутировал Азамата Мурзаканова на турнире UFC в Майами. Ранее Пауло победил Романа Копылова.
Пауло Коста: «Побил второго россиянина подряд. Надеюсь, что следующим станет чеченский деликатес. Не думаю, что у него есть яйца для боя со мной в полутяжах»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: The Ariel Helwani Show
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Анкалаев за любой кипиш, но там решают не он и не Коста
Там по просту нет соперники Магомеду,раз что один Коста.
Соперники есть и главный соперник Анкалаев сам себе. Он проводит блеклые бои с соперниками, которых должен был вроде как сносить. И с Перейрой лажанул в реванше.
