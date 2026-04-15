Александр Усик: «Джошуа победит Фьюри. Энтони – будущий абсолютный чемпион мира»

Усик назвал фаворита в бою Джошуа – Фьюри.

Александр Усик считает, что Энтони Джошуа победит Тайсона Фьюри .

«Джошуа победит Фьюри. Джошуа – будущий абсолютный чемпион мира», – сказал Усик.

Напомним, Тайсон Фьюри победил Арсланбека Махмудова единогласным решением судей в поединке, возглавившем вечер бокса в Лондоне. После боя Фьюри вызвал Джошуа на стердаун, но Энтони отказался.

