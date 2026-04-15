Александр Усик: «Джошуа победит Фьюри. Энтони – будущий абсолютный чемпион мира»
Александр Усик считает, что Энтони Джошуа победит Тайсона Фьюри.
«Джошуа победит Фьюри. Джошуа – будущий абсолютный чемпион мира», – сказал Усик.
Напомним, Тайсон Фьюри победил Арсланбека Махмудова единогласным решением судей в поединке, возглавившем вечер бокса в Лондоне. После боя Фьюри вызвал Джошуа на стердаун, но Энтони отказался.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: BBC
Чё это станет, когда его Дюбуа уже отмудохал.
Джошуа отлетит и от Део Красавы, и от Фьюри.
Не попадёт по нему скорее всего, хотя тоже при топлю заджошуа
По нему даже Махмудов попал пару раз
