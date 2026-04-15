Мераб Двалишвили: «Я доводил себя до предела и перетренировался. Даже в день боя с Яном я провел спарринги с двумя топовыми партнерами»
Двалишвили назвал ошибку перед боем с Яном.
Мераб Двалишвили заявил, что проводил спарринги перед боем с Петром Яном.
«Никаких оправданий, это был мой выбор – подраться через два месяца после боя с Кори Сэндхагеном. Я торопился, тяжело работал и доводил себя до предела. И я перетренировался.
Даже в день боя я провел спарринг ис двумя топовыми партнерами», – сказал Двалишвили.
Напомним, Ян победил Двалишвили в реванше на UFC 323.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ютуб-канал Деметриуса Джонсона
Был уже один такой монстр, который возомнил себя непобедимым до такой степени, что проводил по 15 весогонок перед боем за титул.
В итоге он ушёл, поставив рекорд UFC, который вряд ли когда-либо будет побит 😏