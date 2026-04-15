  Мераб Двалишвили: «Я доводил себя до предела и перетренировался. Даже в день боя с Яном я провел спарринги с двумя топовыми партнерами»
Мераб Двалишвили: «Я доводил себя до предела и перетренировался. Даже в день боя с Яном я провел спарринги с двумя топовыми партнерами»

«Никаких оправданий, это был мой выбор – подраться через два месяца после боя с Кори Сэндхагеном. Я торопился, тяжело работал и доводил себя до предела. И я перетренировался. 

Даже в день боя я провел спарринг ис двумя топовыми партнерами», – сказал Двалишвили.

Напомним, Ян победил Двалишвили в реванше на UFC 323.

Мераб Двалишвили: «Мое прозвище «Машина», но в бою с Петром Яном я просто человек»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ютуб-канал Деметриуса Джонсона
Твои проблемы! Петр был намного сильнее!
Ну Мераб не выглядел плохо , более того бой не был избиением , конкурентный хороший бой в котором Петр выиграл каждый раунд , нанеся куда больше урона , но все же Мераб был конкурентен до самого конца , и это несмотря на то что корпус был уничтожен . Поэтому вряд ли его перегруженность сильно сказалась . Ну ок , может в нем кардио было не на 15 раундов как обычно , но на 10 , в любом случае с запасом .
Есть высокая вероятность, что как раз отличный боевой тонус помогал Мерабу поддерживать такой темп и перекрывать все свои многочисленные минусы. Что-то мне подсказывает, что учитывая возраст, и последнее его самое жесткое избиение в карьере сильно скажутся на его дальнейших боях
Реванш все покажет
Ну и дурак, что ещё можно сказать🤷‍♂️
Был уже один такой монстр, который возомнил себя непобедимым до такой степени, что проводил по 15 весогонок перед боем за титул.
В итоге он ушёл, поставив рекорд UFC, который вряд ли когда-либо будет побит 😏
Дурацкие поступки ледокола - это его проблемы. В конце концов ему и его команде виднее как проводить подготовку к бою. Двалишвили по навыкам не сказать, что супер боец, но зато без особых слабых мест. Совокупность средних навыков с запредельной работоспособностью позволила подняться и удерживаться на вершине. Надеюсь Петр подойдет к третьему бою без травм, в оптимальной форме и закроет трилогию Победой!
Мераб ни во что не ставил Яна, воспринимал его как слабого оппонента, который сгодится для установления рекорда по количеству боев. За что и поплатился.
Думаю Мераб все, возраст плюс травмы дадут о себе знать. На его нос страшно смотреть, там как будто один тычок его всмятку разобьет.
Мераб Двалишвили: «Мое прозвище «Машина», но в бою с Петром Яном я просто человек»
14 апреля, 18:00
Двалишвили планирует подраться с Яном, несмотря на перелом носа: «Хочу чаще выходить в октагон. Это делает меня счастливым»
11 апреля, 09:20
Мераб Двалишвили объяснил поражение от Яна: «Я был слишком сосредоточен»
11 апреля, 08:35
