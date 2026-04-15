Мераб Двалишвили: «Я доводил себя до предела и перетренировался. Даже в день боя с Яном я провел спарринги с двумя топовыми партнерами»

Двалишвили назвал ошибку перед боем с Яном.

Мераб Двалишвили заявил, что проводил спарринги перед боем с Петром Яном.

«Никаких оправданий, это был мой выбор – подраться через два месяца после боя с Кори Сэндхагеном. Я торопился, тяжело работал и доводил себя до предела. И я перетренировался.

Даже в день боя я провел спарринг ис двумя топовыми партнерами», – сказал Двалишвили.

Напомним, Ян победил Двалишвили в реванше на UFC 323.

