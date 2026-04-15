Волкановски – о травме Ульберга: «После операции потребуется шесть месяцев. Это классический разрыв крестообразной связки»
Алекс Волкановски считает, что Карлос Ульберг может выбыть на полгода из-за травмы колена.
«После операции потребуется шесть месяцев. Я мог бы поставить на это деньги. Это классический разрыв крестообразной связки», – сказал Волкановски.
Ульберг нокаутировал Прохазку на UFC 327 и стал чемпионом полутяжелого веса.
Источник: ютуб-канал Алекса Волкановски
