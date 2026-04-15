Усик объяснил, почему выбрал Верховена: «Он отличный боец, опасный парень. Хоть один раз я хочу сделать так, как мне хочется»

Усик высказался о бое с Верховеном.

«Все спрашивают, почему я выбрал бой с кикбоксером... Он отличный боец, опасный парень.

Хоть один раз я хочу сделать так, как мне хочется. Всю карьеру я слушался других людей: «Ты должен подраться с этим, должен подраться с тем». Всегда соглашался, но сейчас сам хочу выбрать соперника», – сказал Усик.

Напомним, Усик и Верховен проведут бой на территории комплекса пирамид в Гизе. Поединок за пояс чемпиона мира по версии WBC состоится 23 мая.

Битва взглядов Усика и Верховена