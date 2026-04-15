Усик объяснил, почему выбрал Верховена: «Он отличный боец, опасный парень. Хоть один раз я хочу сделать так, как мне хочется»

Усик высказался о бое с Верховеном.

Александр Усик рассказал, почему выбрал бой с Рико Верховеном

«Все спрашивают, почему я выбрал бой с кикбоксером... Он отличный боец, опасный парень.

Хоть один раз я хочу сделать так, как мне хочется. Всю карьеру я слушался других людей: «Ты должен подраться с этим, должен подраться с тем». Всегда соглашался, но сейчас сам хочу выбрать соперника», – сказал Усик.

Напомним, Усик и Верховен проведут бой на территории комплекса пирамид в Гизе. Поединок за пояс чемпиона мира по версии WBC состоится 23 мая.

Битва взглядов Усика и Верховена

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Ring Magazine
А чтобы получить бой за пояс в рейтинге теперь можно не быть получается
Материалы по теме
Цзю – о победе Уайлдера над Чисорой: «Это было что-то новое. Если Деонтей вернет нокаутирующую мощь, он будет опасен для Усика»
5 апреля, 18:00
Умар Кремлев: «Уверен, бой Уайлдера и Усика закончился бы досрочной победой Деонтея. Он хороший человек, а такие всегда побеждают»
5 апреля, 13:35
Усик назвал сильнейших панчеров, с которыми дрался: «Гассиев, Бриедис, Фьюри, Чисора и лошадь»
26 марта, 10:11
Рекомендуем
Главные новости
Уайт – о переговорах с Конором: «Ситуация выглядит хорошо. Объявим, когда заключим сделку»
12 минут назад
Гилберт Бернс объявил о завершении карьеры
46 минут назад
Хамзат Чимаев подписал контракт с RAF
сегодня, 06:31Фото
RAF 08: Царукян победил Фэйбера и другие схватки
сегодня, 06:10
UFC Fight Night 273: Бернс проиграл Мэлотту, Кроден победила Железнякова, дебют Вологдина и другие бои
сегодня, 06:00
Пол раскритиковал Мейвезера за попытки срыва боя с Пакьяо: «Не будь слабаком. Просто дерись»
вчера, 17:40
Царукян – о схватке с 46-летним Фэйбером: «Хочу этого баклана поднять, пробежать с ним и кинуть в людей»
вчера, 16:55
Антонио Варгас проведет защиту пояса WBA против Джесси Родригеса
вчера, 14:35
Дарья Железнякова: «Требования к бойцам UFC сейчас выше, чем обычно. Многих увольняют. Нужно показывать зрелищные бои»
вчера, 14:20
Бриедис вспомнил бой с Усиком: «Знал, что Александр часто отвлекается на сморкание. В эти моменты сразу шел в атаку»
вчера, 13:35
Ко всем новостям
Последние новости
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
22 марта, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Рекомендуем