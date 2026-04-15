  • Хирн хочет подраться с Уайтом: «Он называет меня сучкой. Выходи на ринг, я покажу тебе, кто здесь сучка. Нахальный ублюдок»
Хирн бросил вызов Уайту.

Эдди Хирн хочет подраться с Даной Уайтом.

«Миллион PPV? Легко. Мы разделим доход. Заработаем по 30 миллионов. Я в деле.

Он постоянно называет меня сучкой. Выходи на ринг, я покажу тебе, кто здесь сучка. Нахальный ублюдок», – сказал Хирн.

Уайт ранее высмеял боксерские промоушены из-за отсутствия давления на Zuffa Boxing, а также подписал контракт с Конором Бенном, который ранее сотрудничал с Хирном. Позже чемпион UFC Том Аспиналл подписал контракт с промоутерской компанией Эдди.

Эдди Хирн: «Шоу Zuffa Boxing – собачье дерьмо перед сотней человек в каком-то гараже»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: The Ariel Helwani Show
Дана ,если согласится будет настаивать на ММА, в боксе не потянет Хирна...
Вот,👏 это достойно, клоуноводам переодеться в клоунов и поразвлекать - плебс… ☝️😃
Давай Даня, соглашайся, будет весело
Такой медийный бокс или мма смотрим) Весело будет точно, особенно на пресс конференциях.
Хирн заберёт
