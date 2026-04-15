Хирн хочет подраться с Уайтом: «Он называет меня сучкой. Выходи на ринг, я покажу тебе, кто здесь сучка. Нахальный ублюдок»

Хирн бросил вызов Уайту.

Эдди Хирн хочет подраться с Даной Уайтом .

«Миллион PPV? Легко. Мы разделим доход. Заработаем по 30 миллионов. Я в деле.

Он постоянно называет меня сучкой. Выходи на ринг, я покажу тебе, кто здесь сучка. Нахальный ублюдок», – сказал Хирн.

Уайт ранее высмеял боксерские промоушены из-за отсутствия давления на Zuffa Boxing, а также подписал контракт с Конором Бенном, который ранее сотрудничал с Хирном. Позже чемпион UFC Том Аспиналл подписал контракт с промоутерской компанией Эдди.

