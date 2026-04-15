Ульберг потерял пояс после боя с Прохазкой: «Не знаю точно, где он»

Ульберг потерял пояс.

Карлос Ульберг потерял пояс чемпиона чемпиона UFC после боя с Иржи Прохазкой .

«Я не знаю точно, где он. Изначально, после победы, план был не пить. У нас здесь, в Майами, большая компания парней, и когда бой закончился, мы все пошли на вечеринку в ночной клуб.

А после этого вернулись в квартиру одного из друзей, и там все тусовались. Я не хотел таскать пояс с собой, так что думаю, он все еще там, в квартире. Наверное, один из парней спит с ним в обнимку», – сказал Ульберг.

Ульберг нокаутировал Прохазку на UFC 327 и стал чемпионом полутяжелого веса.

