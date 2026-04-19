  • UFC Fight Night 273: Бернс проиграл Мэлотту, Кроден победила Железнякову, дебют Вологдина и другие бои
В ночь на 19 апреля в Виннипеге (Канада) прошел UFC Fight Night 273. Турнир возглавил бой полусредневесов Гилберта Бернса (22-10) и Майка Мэлотта (14-2-1). Мэлотт победил техническим нокаутом в третьем раунде.

Главные бои турнира:

Кайлер Филлипс (12-5) проиграл Чарльзу Жордену (18-8-1) единогласным решением судей;

Мандел Налло (14-4) проиграл Джаю Герберту (14-6-1) техническим нокаутом в первом раунде;

Жасмин Джасдависиус (15-4) победила Карине Силву (19-7) единогласным решением судей;

Тиаго Мойзес (19-10) проиграл Гейджу Янгу (11-3) раздельным решением судей;

Деннис Бузукджа (12-6) проиграл Марсио Барбосе (18-2) нокаутом в первом раунде;

Мелисса Кроден (8-3) победила Дарью Железнякову (10-3) единогласным решением судей;

Бой Джона Кастанеды (21-8-1) и Марка Вологдина (12-4-2) не выявил победителя – ничья решением большинства судей.

Парню из Карелии раскрошили все лицо – и дали контракт в UFC

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс″
Через неделю надеюсь результаты сообщат
За Лос Анджелес Кингз!
Дашка, блин..
Эх, Гилберт. Жаль, что еще у одного крепкого бойца карьера полнится поражениями без побед.
Дай бог Бернс сможет прервать серию поражений и закончить карьеру на мажорной ноте
Что это было, почему флаг не дали поднять Майку 😧 аж вырвали из рук
Чет так много проигравших
Эх, Бернс... а ведь чуть чимзата хамаева не угомонил)
