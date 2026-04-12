Карлос Ульберг: «Прохазка ошибся, когда пошел в атаку, будучи прижатым. Я поймал его хуком»

Карлос Ульберг не считает, что Иржи Прохазка его жалел.

«Мне кажется, что Иржи ошибся, когда пошел в атаку, будучи прижатым. Я поймал его хуком.

Он сказал, что сжалился ко мне? Нет. Он ошибся, как мне кажется. Я бы так не сделал. Когда на кону титул, ты должен сделать все для победы.

Его предложение зарубиться? Думаю, это ловушка. Он хотел заманить меня в свою игру. Я придерживался плана», – сказал Ульберг.

Карлос Ульберг нокаутировал Иржи Прохазку на UFC 327 и стал чемпионом полутяжелого веса. Это третье поражение чеха в титульных боях.

К середине первого раунда Ульберг начал заметно хромать после нескольких лоу-киков Прохазки.

