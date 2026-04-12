Карлос Ульберг: «Прохазка ошибся, когда пошел в атаку, будучи прижатым. Я поймал его хуком»
Ульберг не считает, что Прохазка его жалел.
«Мне кажется, что Иржи ошибся, когда пошел в атаку, будучи прижатым. Я поймал его хуком.
Он сказал, что сжалился ко мне? Нет. Он ошибся, как мне кажется. Я бы так не сделал. Когда на кону титул, ты должен сделать все для победы.
Его предложение зарубиться? Думаю, это ловушка. Он хотел заманить меня в свою игру. Я придерживался плана», – сказал Ульберг.
Карлос Ульберг нокаутировал Иржи Прохазку на UFC 327 и стал чемпионом полутяжелого веса. Это третье поражение чеха в титульных боях.
К середине первого раунда Ульберг начал заметно хромать после нескольких лоу-киков Прохазки.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC Eurasia
И я думаю, тут речь не столько о пощаде сколько о том, что все остатки плана на бой у Прохазки покинули его голову когда он заметил травму Ульберга.