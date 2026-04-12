Карлос Ульберг: «Прохазка ошибся, когда пошел в атаку, будучи прижатым. Я поймал его хуком»

Ульберг не считает, что Прохазка его жалел.

Карлос Ульберг не считает, что Иржи Прохазка его жалел.

«Мне кажется, что Иржи ошибся, когда пошел в атаку, будучи прижатым. Я поймал его хуком.

Он сказал, что сжалился ко мне? Нет. Он ошибся, как мне кажется. Я бы так не сделал. Когда на кону титул, ты должен сделать все для победы.

Его предложение зарубиться? Думаю, это ловушка. Он хотел заманить меня в свою игру. Я придерживался плана», – сказал Ульберг.

Карлос Ульберг нокаутировал Иржи Прохазку на UFC 327 и стал чемпионом полутяжелого веса. Это третье поражение чеха в титульных боях.

К середине первого раунда Ульберг начал заметно хромать после нескольких лоу-киков Прохазки.

«Мне стало его жалко». Кажется, глупее Прохазки пояс UFC еще не проигрывали

300 ударов в голову – самая кровавая разборка года в UFC

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC Eurasia
Ну, да, самурай - не самый вумный боец, проиграл выигранный бой, потому что полетел вперёд добивать с открытой головой и словил ответ. Но Ульбергу тут нечем похвастаться. Это абсолютно случайное чемпионство. Он проигрывал поединок. Любой другой просто добил бы ему ноги или перешёл в режим осторожных выцеливаний по неходячему противнику
Ответ Kelevra1989
Ну, да, самурай - не самый вумный боец, проиграл выигранный бой, потому что полетел вперёд добивать с открытой головой и словил ответ. Но Ульбергу тут нечем похвастаться. Это абсолютно случайное чемпионство. Он проигрывал поединок. Любой другой просто добил бы ему ноги или перешёл в режим осторожных выцеливаний по неходячему противнику
Поставил деньги на Прохазку?🤣
Ну, да, самурай - не самый вумный боец, проиграл выигранный бой, потому что полетел вперёд добивать с открытой головой и словил ответ. Но Ульбергу тут нечем похвастаться. Это абсолютно случайное чемпионство. Он проигрывал поединок. Любой другой просто добил бы ему ноги или перешёл в режим осторожных выцеливаний по неходячему противнику
Кажется он разрывался между: безопасно отбить ему ногу или сделать что-то легендарное, как Холлоуэй, зарубившись и нокаутировав в уже выигранном бою. Это в его стиле, он живет подобным, и это его погубило.
Да мы видели, Иржи не самый умный парень, а ты техничный боксёр, всё сделал как надо.
Ребят, исправьте новость. Ульберг повредил ногу не после лоукиков, у него колено отстегнулось после того как он неудачно наступил на него.

И я думаю, тут речь не столько о пощаде сколько о том, что все остатки плана на бой у Прохазки покинули его голову когда он заметил травму Ульберга.
Ребят, исправьте новость. Ульберг повредил ногу не после лоукиков, у него колено отстегнулось после того как он неудачно наступил на него.
Это вторую ногу он повредил, отступая, а первую ему отбил самурай
