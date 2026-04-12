Тайсон Фьюри: «Мне не интересен бой с Дюбуа или Итаумой. Хочу драться с Джошуа!»
Фьюри настаивает на поединке с Джошуа.
Экс-чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри хочет драться только с Энтони Джошуа.
«Мне не интересен бой с Даниэлем Дюбуа, как и поединок с Мозесом Итаумой. Меня не интересуют все эти парни. Они отличные бойцы, но я хочу бой с Энтони Джошуа!» – сказал Фьюри.
Напомним, Тайсон Фьюри победил Арсланбека Махмудова единогласным решением судей в поединке, возглавившем вечер бокса в Лондоне.
Фьюри и Джошуа очень хотят подраться, но капризничают. Уже 10 лет
Энтони Джошуа: «Фьюри исчезает, возвращается, снова завершает карьеру. Играет на публику, а когда говорит без камер, то это совсем другой человек»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Fight Hub TV
Если за этот бой платят почему бы и нет это лучше чем с кикбоксером выходить
А чего не с Усиком?)
Этот бой он тоже хочет, сомневается в справедливом решении судей
