Олимпийский чемпион по вольной борьбе Гейбл Стивсон подписал контракт с UFC. Он дебютирует в июле на UFC 329

Олимпийский чемпион 2020 года по вольной борьбе Гейбл Стивсон подписал контракт с UFC.

25-летний американец дебютирует в промоушене 11 июля на UFC 329. Он проведет поединок в тяжелом весе – соперник пока не объявлен.

На счету Стивсона три профессиональных MMA-поединка: все закончились победой Гейбла нокаутом в первом раунде.

Уайт – об анонсе боя Хокит – Льюис в Белом доме: «Трамп посмотрел на меня и спросил: «Почему Деррика нет в карде?» И мы добавили его туда немедленно»

300 ударов в голову – как бойцы UFC выжили в самой кровавой разборке года?