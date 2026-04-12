Олимпийский чемпион по вольной борьбе Гейбл Стивсон подписал контракт с UFC. Он дебютирует в июле на UFC 329
Олимпийский чемпион 2020 года по вольной борьбе Гейбл Стивсон подписал контракт с UFC.
25-летний американец дебютирует в промоушене 11 июля на UFC 329. Он проведет поединок в тяжелом весе – соперник пока не объявлен.
На счету Стивсона три профессиональных MMA-поединка: все закончились победой Гейбла нокаутом в первом раунде.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC
Ну и в таком случае был бы шанс стать чемпион в 2 категориях.