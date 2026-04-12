Уайт – об анонсе боя Хокит – Льюис в Белом доме: «Трамп посмотрел на меня и спросил: «Почему Деррика нет в карде?» И мы добавили его туда немедленно»
Уайт добавил поединок в кард Белого дома по просьбе Трампа.
Президент UFC Дана Уайт объяснил, почему добавил бой в кард турнира на территории Белого дома.
«Я не хотел добавлять новые бои в кард UFC Freedom, но президент [Дональд Трамп] посмотрел на меня и спросил: «Почему Деррика Льюиса нет в карде?» И мы добавили его туда немедленно», – сказал Уайт.
Во время UFC 327 Уайт анонсировал бой Деррика Льюиса и Джоша Хокита на UFC Freedom. Турнир пройдет в Вашингтоне 14 июня.
Трамп – Косте на UFC 327: «Ты красивый парень. Мог бы стать моделью. Отлично выглядишь»
300 ударов в голову – как бойцы UFC выжили в самой кровавой разборке года?
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
ну и враньё, порешали чисто после махача сегодняшнего. бедный хокит, наполучал в башку ппц, а теперь через 2 месяца снова в бой, дана куёт железо пока горячо
Да не, Трамп много раз говорил, что Льюис его любимый боец. Я если честно, ожидал, что его в белый дом поставят с каким-нибудь Кортес-Акостой, но Деррик свой бой проиграл. Ну если сам президент попросил, то уже поставили с кем есть
Всмысле бедный? :) Эти ребята в большинстве своём психи. Многие от этого кайфуют. Плюс - хорошая бизнес возможность.
Я видимо все пропустил. В гасе новый матч-мейкер?
Ага, вообще везде успевает
Деррик не выдержит такого напора, если не попадёт хорошо в первой же рубке, не достоит до конца раунда
Он его вырубить и шорты проветрит
Про Бонифация также говорили, что он его почувствует. По факту фрик выстоял и еще сам в будку накидал)
Хокит красава, продал себя за один вечер и стал миллионером
Хокит наверное немного приуныл от таких новостей)
Деррик вообще больше к боям не готовится, его хватает и он рассчитывает только на первый раунд, далее он уже сам падает без ударов.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем