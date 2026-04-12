Уайт – об анонсе боя Хокит – Льюис в Белом доме: «Трамп посмотрел на меня и спросил: «Почему Деррика нет в карде?» И мы добавили его туда немедленно»

Уайт добавил поединок в кард Белого дома по просьбе Трампа.

Президент UFC Дана Уайт объяснил, почему добавил бой в кард турнира на территории Белого дома.

«Я не хотел добавлять новые бои в кард UFC Freedom, но президент [Дональд Трамп] посмотрел на меня и спросил: «Почему Деррика Льюиса нет в карде?» И мы добавили его туда немедленно», – сказал Уайт.

Во время UFC 327 Уайт анонсировал бой Деррика Льюиса и Джоша Хокита на UFC Freedom. Турнир пройдет в Вашингтоне 14 июня.

