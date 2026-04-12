Махачева ограбили в Италии: «Остался паспорт, кошелек и коврик. Бутсы Кварацхелии с матча против «Ливерпуля» – самое ценное, что было в чемодане»

Чемпиона UFC Ислама Махачева ограбили в Италии.

«Четко приехал в Италию, но теперь она мне не нравится. Остался паспорт и кошелек. Хорошие грабители вернули документ.

Самое ценное, что было в чемодане – бутсы Квары [Хвичи Кварацхелии], которые он мне после последней игры подарил [матч Лиги чемпионов с «Ливерпулем»]. Воры, если футбол не ваша тема, то приму обратно.

Не стоит переживать, все нормально, без паники. Коврик тоже остался, больше ничего и не нужно», – написал в соцсетях Махачев.

