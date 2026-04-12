  • Махачева ограбили в Италии: «Остался паспорт, кошелек и коврик. Бутсы Кварацхелии с матча против «Ливерпуля» – самое ценное, что было в чемодане»
Фото
Махачева ограбили в Италии: «Остался паспорт, кошелек и коврик. Бутсы Кварацхелии с матча против «Ливерпуля» – самое ценное, что было в чемодане»

Махачева ограбили в Италии.

Чемпиона UFC Ислама Махачева ограбили в Италии.

«Четко приехал в Италию, но теперь она мне не нравится. Остался паспорт и кошелек. Хорошие грабители вернули документ.

Самое ценное, что было в чемодане – бутсы Квары [Хвичи Кварацхелии], которые он мне после последней игры подарил [матч Лиги чемпионов с «Ливерпулем»]. Воры, если футбол не ваша тема, то приму обратно.

Не стоит переживать, все нормально, без паники. Коврик тоже остался, больше ничего и не нужно», – написал в соцсетях Махачев.

Фото: instagram.com/stories/islam_makhachev

Хавьер Мендес: «Махачев хочет сразиться с Топурией, но все зависит от UFC. Именно они контролируют происходящее»

«Бойца не должно волновать, сколько денег просит его соперник». Топурия отреагировал на слова Махачева о срыве боя

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Ислама Махачева
98 комментариев
Правильно в этом случае писать не ограбили, а обворовали
Правильно в этом случае писать не ограбили, а обворовали
А то получается, что чемпиона UFC заборол уличный хулиган))
Правильно в этом случае писать не ограбили, а обворовали
СПОРТС, ПОЧИНИТЕ ПРИДОЖЕНИЕ, НЕ ПОКАЗЫВАЕТ АВТОРОВ ГОЛОВ И ПЕРЕДАЧ
это Топурия 100%
это Топурия 100%
Или Дзюба...бутсы Исламу не вернут
это Топурия 100%
Да, решил что бутсы грузин грузину должен дарить. Вот и приревновал).
Это кварацхелия передумал
Классическая Италия )
Классическая Италия )
Знакомый из Италии говорит, что специально завёл двух собак, а то квартиру оставлять без присмотра это почти гарантированное ограбление.
Знакомый из Италии говорит, что специально завёл двух собак, а то квартиру оставлять без присмотра это почти гарантированное ограбление.
а на сигнализацию не пробовал в росгвардию местную сдать?
Зра сказал, так воры думали, ну бутсы и бутсы, и теперь узнают, что они больших денег стоят))
В Италии нужно быть аккуратнее. Уличных воришек там дофига. У нас у девчонки одной тоже сумку стащили прямо в центре Рима.
В Италии нужно быть аккуратнее. Уличных воришек там дофига. У нас у девчонки одной тоже сумку стащили прямо в центре Рима.
У меня тоже у знакомого год назад в Вероне, разбили окна в арендованной тачке и вытащили вещи. Полицейские им сказали, что это местные албанцы орудуют. Искать смысла нет )
Хвича в шоке, Где его бутсы?
В комментариях, конечно, уникальные кадры. Из одного конкретного факта кражи одни делают широкие выводы, что Европа скатилась, другие апеллируют, что в России не лучше. Ребят, расслабьтесь, кражи случаются во всех уголках мира. Где-то чаще, где-то реже. Никто, к сожалению, от этого не застрахован
В комментариях, конечно, уникальные кадры. Из одного конкретного факта кражи одни делают широкие выводы, что Европа скатилась, другие апеллируют, что в России не лучше. Ребят, расслабьтесь, кражи случаются во всех уголках мира. Где-то чаще, где-то реже. Никто, к сожалению, от этого не застрахован
Меня забавляет, что очень много защитников Европы и США. В Европе и США простые люди никогда не будут защищать свои страны, как на спортсе готовы загрызть каждого, кому Европа и США не нравятся. А стоит написать хорошо про Россию, так сотни минусов. Езжайте, живите там. Если там всё так прекрасно.
В комментариях, конечно, уникальные кадры. Из одного конкретного факта кражи одни делают широкие выводы, что Европа скатилась, другие апеллируют, что в России не лучше. Ребят, расслабьтесь, кражи случаются во всех уголках мира. Где-то чаще, где-то реже. Никто, к сожалению, от этого не застрахован
Отличный коммент! Почему минусят не знаю, хотя догадываюсь кто)
Был в 2016 году в Италии, в Милане, уже тогда афроамериканцы на улице подходили и пытались что-то втюхать, побрататься - тут надо быть аккуратным даже если ты чемпион UFC )
Был в 2016 году в Италии, в Милане, уже тогда афроамериканцы на улице подходили и пытались что-то втюхать, побрататься - тут надо быть аккуратным даже если ты чемпион UFC )
Да они и раньше были. В 2012 наш автобус на стоянке обнесли. Черные перекупы это вообще в любом туристическом месте
Был в 2016 году в Италии, в Милане, уже тогда афроамериканцы на улице подходили и пытались что-то втюхать, побрататься - тут надо быть аккуратным даже если ты чемпион UFC )
Да какой 2016? Помню, Киркоров жаловался, что его в Наполи "наказали", это было то ли в конце 90-х, толи в начале 2000-х. Да посмотрите итальянские фильмы 60-70 годов - чуть ли не в каждом тема воров так или иначе проскакивает. И никакие мигранты тут не причем - это у них национальное.
Опять редакция спортса не способна различить ограбление и кражу
сегодня, 11:51Фото
