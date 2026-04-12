Магомед Анкалаев: «Прохазка продолжал бить Ульберга по ногам. Он не проявил к нему никакой пощады. Фальшивка»

Анкалаев обвинил Прохазку во лжи после боя с Ульбергом.

Магомед Анкалаев не считает, что Иржи Прохазка жалел травмированного Карлоса Ульберга.

«Прохазка продолжал бить по ногам Карлоса. Он не проявил к нему никакой пощады. Фальшивка», – написал в соцсетях Анкалаев.

Карлос Ульберг нокаутировал Иржи Прохазку на UFC 327 и стал чемпионом полутяжелого веса. Это третье поражение чеха в титульных боях.

К середине первого раунда Ульберг начал заметно хромать после нескольких лоу-киков Прохазки.

Магомед Анкалаев: «Прохазку нокаутировали в трех из последних шести боев. Я больше не хочу видеть его имя в заглавной афише, хватит»

Иржи Прохазка: «До сих пор не могу понять идиотскую жалость, которая стоила поединка. Хочу реванш, потому что это был мой бой»