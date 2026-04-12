  Магомед Анкалаев: «Прохазка продолжал бить Ульберга по ногам. Он не проявил к нему никакой пощады. Фальшивка»
Магомед Анкалаев: «Прохазка продолжал бить Ульберга по ногам. Он не проявил к нему никакой пощады. Фальшивка»

Анкалаев обвинил Прохазку во лжи после боя с Ульбергом.

Магомед Анкалаев не считает, что Иржи Прохазка жалел травмированного Карлоса Ульберга.

«Прохазка продолжал бить по ногам Карлоса. Он не проявил к нему никакой пощады. Фальшивка», – написал в соцсетях Анкалаев.

Карлос Ульберг нокаутировал Иржи Прохазку на UFC 327 и стал чемпионом полутяжелого веса. Это третье поражение чеха в титульных боях.

К середине первого раунда Ульберг начал заметно хромать после нескольких лоу-киков Прохазки.

Магомед Анкалаев: «Прохазку нокаутировали в трех из последних шести боев. Я больше не хочу видеть его имя в заглавной афише, хватит»

Иржи Прохазка: «До сих пор не могу понять идиотскую жалость, которая стоила поединка. Хочу реванш, потому что это был мой бой»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Магомеда Анкалаева
Опять его менеджер фигню пишет, а Магомеду обтекать.Уже раскрыли все, надо менять линию
по-другому здесь титул не выбить либо набрасываешь на вентилятор ,либо сидишь и ждёшь когда о тебе вспомнят
Анкалаев мёртвый на микрофоне и интервью. В боях тоже не фейерверк действий
Ну так и было на самом деле). Прохазка побаивавался Ульберга, сперва с такой бравадой в стиле Холлоуэйа показал на центр, но как только Улберг принял это убежал на пол клетки). Когда Ульберг травмировался тогда возможно и было еиу жаль Ульберга, но сам он в конец раскрепостился, за что и был наказан.
Его посты после боя выглядят странновато.
Будто пьяный мужик залез в интернет.
(Я знаю, что это не он сам ведёт соцсети)
Может просто потому что вы привыкли так относится к нему. Скажи эти слова абсолютно любой другой боец, никто бы здесь даже не среагировал
Ну, тут дельфин прав)
Интересно, что сделал Прохазка дельфину?
Уже не в первый раз какие-то нелепые набросы идут, притом что Прохазка даже не дрался с бойцами дельфина и в их сторону ничего не говорил
В данном посте Анкалаев или кто там за него пишет прав. Иржи продолжал бить лоукики. разговоры о жалости это довольно глупое оправдание.
Материалы по теме
«Мне стало его жалко». Кажется, глупее Прохазки пояс UFC еще не проигрывали
12 апреля, 11:10
Карлос Ульберг: «Знал, что мне нужен один удар. И я его нанес»
12 апреля, 04:07
Карлос Ульберг нокаутировал Иржи Прохазку на UFC 327 и стал чемпионом полутяжелого веса
12 апреля, 03:54
Рекомендуем
Главные новости
Марка Ханта арестовали в Сиднее по обвинению в домашнем насилии. Он вышел под залог
сегодня, 18:02
Ронда Раузи: «Я хотела подраться с Карано в UFC, но Хантер Кэмпбелл пытался саботировать сделку, а про Джину давал ложную информацию»
сегодня, 17:14
Даррен Тилл: «Сейчас в UFC очень мало суперзвезд. Только Топурия, Чимаев и Махачев»
сегодня, 16:04
Бой Фьюри – Махмудов посмотрели более пяти миллионов зрителей в Великобритании
сегодня, 15:42
Мераб Двалишвили: «Нельзя драться с опущенными руками, как Прохазка. Рано или поздно вас поймают»
сегодня, 14:54
Блейдс – о бое с Хокитом: «Я считаю, что победил. Судьи неправильно оценили размены в клинче в третьем раунде»
сегодня, 14:24
Мераб Двалишвили: «Царукян не сможет перевести Топурию в партер, с ним даже нет смысла бороться. А в стойке Илия нокаутирует Армана»
сегодня, 13:22
Карлос Пратес: «У нас есть план: я побеждаю Маддалену, Гэрри побеждает Махачева, а затем мы проводим реванш в Бразилии»
сегодня, 12:22
Конор Макгрегор: «Возвращаюсь делать то, что умею – нокаутировать людей и зарабатывать на этом деньги»
сегодня, 11:51Фото
Пауло Коста: «Ульберг выбывает на год, а я должен драться за временный титул с Анкалаевым»
сегодня, 11:38
Ко всем новостям
Последние новости
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
22 марта, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Рекомендуем