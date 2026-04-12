Иржи Прохазка: «До сих пор не могу понять идиотскую жалость, которая стоила поединка. Хочу реванш, потому что это был мой бой»
Экс-чемпион UFC Иржи Прохазка обратился к фанатам после поражения Карлосу Ульбергу.
«До сих пор не могу понять мою идиотскую жалость, которая стоила боя. Я хотел бы реванш, потому что это был мой поединок. Мой. А я просто дал ему возможность меня поймать. Огромные извинения всем фанатам, которые меня поддерживали», – сказал Прохазка.
Карлос Ульберг нокаутировал Иржи Прохазку на UFC 327 и стал чемпионом полутяжелого веса. Это третье поражение чеха в титульных боях.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Иржи Прохазка
Да какая жалость, наоборот увидев травму он стал выпендриваться и бить лоу чаще 😂
Он старался бить послабее
Лукавит Иржи, проиграл он не из-за жалости, а из-за чрезмерной самоуверенности
я больше с метсных офигиваю, мол анкалаев не заслужил титульник, иржи который 3 раза подряд в титульниках в нокауты улетает, заслужил считай, а мага нет, он 1 номер и единственный кто победил перейру в этом весе и тем более в этой весовой нету бойцов на серии побед чтобы получить титульный бой
Всё это из-за ненависти к нему. Этот вес сейчас в кризисе, если такие бойцы как раунтри, Хилл, Азамат при всей моей любви к нему в топе. Анкалаев Ульберг и Иржи, больше никого. Хамзат если придёт туда, может легко также править
У самурая нет цели и жалости, а есть только путь...
какой реванш, там разрыв крестообразных связок, ульберг через год вернётся. вон у анкалаева менеджер активировался после полугода тишины, доказывай там, реабилитируйся
Как бы он после такой травмы вообще вернулся на прежний уровень)
Как бил лоу, так и продолжал) Жалостливый
Какой же он нытик! Хуже бабы! Фейковый самурай. Поражение надо принимать с достоинством и без оправданий!
Это поражение просто апофеоз тупости Прохазки. Ему если и дадут реванш или шанс на титульник, то только потому что он клоун, который в лесу орет. Ни одного действительно сильного оппонента он не победил
Прохазка не боец чемпионского калибра . У него есть навыки по отдельности, но нет IQ . Даже если он победил бы Ольберга, отлетел бы в следующем бою.
