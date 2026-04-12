Иржи Прохазка: «До сих пор не могу понять идиотскую жалость, которая стоила поединка. Хочу реванш, потому что это был мой бой»

Иржи Прохазка: идиотская жалость стоила мне боя.

Экс-чемпион UFC Иржи Прохазка обратился к фанатам после поражения Карлосу Ульбергу .

«До сих пор не могу понять мою идиотскую жалость, которая стоила боя. Я хотел бы реванш, потому что это был мой поединок. Мой. А я просто дал ему возможность меня поймать. Огромные извинения всем фанатам, которые меня поддерживали», – сказал Прохазка.

Карлос Ульберг нокаутировал Иржи Прохазку на UFC 327 и стал чемпионом полутяжелого веса. Это третье поражение чеха в титульных боях.

