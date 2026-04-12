Магомед Анкалаев: «Прохазку нокаутировали в трех из последних шести боев. Я больше не хочу видеть его имя в заглавной афише, хватит»

Экс-чемпион UFC Магомед Анкалаев отреагировал на поражение Прохазки в бою с Ульбергом.

«Иржи больше никогда не будет говорить обо мне. Ты можешь делать это только в том случае, если хочешь драться. Никто из этих парней не на моем уровне. Поздравляю, Карлос.

Прохазку нокаутировали в трех из последних шести боев. Я больше не хочу видеть его имя в заглавной афише, хватит», – написал в соцсетях Анкалаев.

Напомним, Карлос Ульберг нокаутировал Иржи Прохазку на UFC 327 и стал чемпионом полутяжелого веса. Это третье поражение Прохазки в четырех титульных боях.

