Магомед Анкалаев: «Прохазку нокаутировали в трех из последних шести боев. Я больше не хочу видеть его имя в заглавной афише, хватит»
Экс-чемпион UFC Магомед Анкалаев отреагировал на поражение Прохазки в бою с Ульбергом.
«Иржи больше никогда не будет говорить обо мне. Ты можешь делать это только в том случае, если хочешь драться. Никто из этих парней не на моем уровне. Поздравляю, Карлос.
Прохазку нокаутировали в трех из последних шести боев. Я больше не хочу видеть его имя в заглавной афише, хватит», – написал в соцсетях Анкалаев.
Напомним, Карлос Ульберг нокаутировал Иржи Прохазку на UFC 327 и стал чемпионом полутяжелого веса. Это третье поражение Прохазки в четырех титульных боях.
Иржи Прохазка: «Когда Ульберг получил травму, я немного начал его жалеть. Это большой урок»
Кормье – о поражении Прохазки: «Иржи придется жить с этим. Это ужасно»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Магомеда Анкалаева
Дельфин опять начинает
Можешь не пытаться, титульник тебе не светит в ближайшее бою
Только Иржи показывает зрелище! Поэтому он будет биться за титул,а ты нет!
показывает зрелище и каждый раз падает в нокаут,мазохист иначе не назовешь,не обучаемый глупец
Так UFC так то не про спорт, это шоу. Так что лучше красиво падать в нокаут, чем наносить за бой 15 точных ударов и побеждать, при этом
Али, прекращай)
Тебя тоже не хотят видеть)
Ой, какой важный курица!
Мерзкий дельфин
Я лучше 1 бой Прохазки посмотрю, пусть даже тот проиграет чем на 10 побед Анкалаева и ему подобных земляков.
Лучше смотреть на бойцов чемпионского уровня чем на этого клоуна типо самурай падающий через раз в нокаута тебе желаю возвратися на эпик файт смотреть
Но у Прохаски всегда бонус за выступление 🤷♂️
Сомневаюсь, что это написал Анкалаев. Сложно будет Магомеду вновь подняться на вершину. Нельзя было проигрывать в реванше Перейре.
Ему не надо никуда возвращаться он и так на вершине сейчас. Бой за титул он получит очень скоро
