Кормье – о поражении Прохазки: «Иржи придется жить с этим. Это ужасно»
Бывший чемпион UFC Даниэль Кормье высказался о поражении Иржи Прохазки в бою с Карлосом Ульбергом.
«Теперь Иржи должен вернуться домой и жить с этим. Это ужасно», – сказал Кормье.
Напомним, Карлос Ульберг нокаутировал Иржи Прохазку на UFC 327 и стал чемпионом полутяжелого веса. Это третье поражение Прохазки в четырех титульных боях.
Иржи Прохазка: «Когда Ульберг получил травму, я немного начал его жалеть. Это большой урок»
Карлос Ульберг: «Знал, что мне нужен один удар. И я его нанес»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Red Corner MMA
судя по тому, что Прохазка не учится на ошибках, то живётся ему неплохо
А каково ему смотреть в глаза своей команде, ведь это их работа тоже.
Это не первое поражение Прохазки, не первое поражение нокаутом и ничего из ряда вон выходящего не произошло. В том хаосе, который он создает в бою всегда есть возможность пропустить, но таков его стиль. "У самурая нет цели - есть только путь"(с)
