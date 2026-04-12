Кормье – о поражении Прохазки: «Иржи придется жить с этим. Это ужасно»

Бывший чемпион UFC Даниэль Кормье высказался о поражении Иржи Прохазки в бою с Карлосом Ульбергом .

«Теперь Иржи должен вернуться домой и жить с этим. Это ужасно», – сказал Кормье.

Напомним, Карлос Ульберг нокаутировал Иржи Прохазку на UFC 327 и стал чемпионом полутяжелого веса. Это третье поражение Прохазки в четырех титульных боях.

