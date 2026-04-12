Уайт – о Джонсе: «Вы никогда не сможете построить бизнес с этим парнем»
Глава UFC Дана Уайт отреагировал на слова Джона Джонса о возможном возобновлении карьеры.
«Вы никогда не сможете построить бизнес с этим парнем. Но когда он появляется на публике, это весело», – сказал Уайт.
Последний бой Джонса состоялся в ноябре 2024-го – тогда он победил техническим нокаутом Стипе Миочича. Его профессиональный рекорд – 28-1-0.
Уайт объявил, что Льюис и Хокит подерутся в Белом доме
Уайт – о словах Джонса про предложение в $15 млн за бой в Белом доме: «Бой Джона не планировался в карде. Сколько ##### раз мне нужно это повторять?»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
Все, больше не хочет убирать единственное поражение в его рекорде? Прошла любовь, завяли помидоры. Если уж их любовь не справилась, то я больше не верю в нее 😭😭😭
Хокит может вырасти в звезду, яркий персонаж дерется тоже ярко, 28 лет всего юнец для тяжелой весовой категории.
